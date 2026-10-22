¿Quién es María Fernanda Patti Márquez, la influencer Venezolana detenida en CDMX?

La influencer venezolana María Fernanda Patti Márquez fue detenida en la ciudad de México, portando una alta suma de dinero en efectivo que no pudo acreditar legalmente.

De acuerdo con la información, la mujer fue detenida mientras circulaba en un vehículo de lujo por la zona de Las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según el periodista Antonio Nieto, la influencer portaba un millón 154 mil pesos y 8 mil 700 dólares, sin que pudiera acreditar su procedencia.

Luego de que la mujer fue interceptada por los policías, ella lloró y se identificó como influencer, sin embargo, se la llevaron detenida al Ministerio Público.

Cae influencer venezolana con laniza en las Lomas:



María Fernanda N fue detenida en @AlcaldiaMHmx con $ un millón 154 mil pesos y 8700 USD, sin que pudiera acreditar su procedencia.



La joven lloró y mostró a los oficiales que era influencer de Instagram, pero acabó en MP, pic.twitter.com/bFbIcauSYX — Antonio Nieto (@siete_letras) October 22, 2026

¿Quién es María Fernanda Patti Márquez ?

María Fernanda Patti Márquez es una influencer y modelo de redes sociales, originaria de Venezuela.

En su perfil de Instagram tiene 27 mil seguidores, uno de ellos es el conductor del programa Hoy Paul Stanley. Mientras que en su cuenta de TikTok cuenta con más de 37 mil seguidores.

El contenido de la joven se enfoca al estilo de vida aspiracional, pues en sus videos comparte su estilo lujoso de viajes y autos caros como Porsche.

María Fernanda Patti Márquez ı Foto: Especial

También muestra su sensual figura en diminutos trajes de baño y en poses sugerentes.

En TikTok también aprovecha para hacer videos bailando con expresiones sensuales, también comparte clips haciendo ejercicio en el gimnasio.

¿Quién es el hijo de María Fernanda Patti?

María Fernanda Patti tiene un hijo que ella misma compartió en redes sociales y se trata de un joven que en el 2025 se graduó.

La influencer publicó fotografías de su hijo y de su familia acompañadas de un emotivo mensaje dedicado a él: “NO SOLO ERES MI HIJO. TAMBIÉN ERES: El hombre más importante de mi vida. Mi orgullo más inmenso. Mi felicidad entera. Mi mayor tesoro. Mi compañero. Mi príncipe. El niño de mis ojos. Mi lugar seguro. Mi razón de ser. Mi más grande creación. Cada logro supera al anterior. No tengo duda que eres mi vida”.

Los usuarios de redes sociales no dudaron en reaccionar a la detención de la influencer y la criticaron porque en redes muestra viajes de lujo a Turquía, Hong Kong, Cancún, entre otros, pero ya está encarcelada.

“Viajes vemos... procedencia del dinero NO sabemos”, “nunca sacan de donde obtienen la lana”, fueron algunos de los comentarios.

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