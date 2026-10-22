¿Qué le pasó a Édgar Vivar? Alista testamento antes de cirugía de columna

El actor Édgar Vivar, recordado por dar vida al Señor Barriga y a Ñoño en el universo de Chespirito, reveló recientemente que se someterá a una cirugía de columna y que, como medida preventiva, ya dejó listo su testamento.

El artista mexicano de 77 años habló con algunos medios sobre su estado de salud y aseguró que enfrenta el procedimiento con tranquilidad y confianza.

¿Qué le pasó a Édgar Vivar? Alista testamento antes de someterse a una delicada cirugía de columna

Durante un encuentro con la prensa, Édgar Vivar explicó que será cometido a una cirugía debido a un problema en la columna vertebral, una de las zonas más delicadas del cuerpo.

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“Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, señaló el actor sobre el procedimiento que deberá enfrentar.

El intérprete del Señor Barriga, de 77 años, también confirmó que la operación está prevista para junio de 2027 y que deberá hacer una pausa obligada en sus actividades profesionales.

“Es en junio, en junio me voy a hacer. Voy a tener que quedarme de retiro involuntario, pero está bien”, comentó tranquilo Édgar Vivar.

Édgar Vivar ı Foto: Cuartoscuro

Respecto a la decisión de preparar su testamento antes de la cirugía, el intérprete dejó claro que se trata de una medida práctica para evitar problemas futuros entre sus familiares.

“Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya”, afirmó, y añadió: “Está administrado ya todo”.

El actor aseguró que no siente temor ante la operación y que confía plenamente en el equipo médico que lo atenderá. “Voy con toda la confianza del mundo” porque “el cirujano es bueno”, expresó Édgar Vivar.

Según explicó, también padece antecedentes cardiacos, ya que cuenta con cinco stents coronarios, una condición que vuelve más compleja la operación, pero se mantiene optimista con el resultado.

El intérprete, a sus 77 años, se mantiene activo. En las últimas semanas visitó por trabajo Argentina, Perú y la ciudad de Budapest, en Turquía.

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