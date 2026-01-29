Expandimos el universo de Chespirito: Roberto Gómez

En entrevista con La Razón, Roberto Gómez Fernández, director de Grupo Chespirito, habló del origen y desarrollo de Los Colorado, la nueva serie animada inspirada en El Chapulín Colorado, uno de los personajes más emblemáticos creados por su padre, Roberto Gómez Bolaños. Para el productor, este proyecto representa una expansión del universo de estos personajes hacia nuevas generaciones.

“En lo personal, es el personaje que más me gusta de la obra de mi padre”, afirma. “Creo que es un personaje con valores universales, que en cualquier lugar del mundo puede entrar muy bien. Además tiene ciertas características que lo hacen completamente atemporal. A pesar de haber sido creado hace tantos años, sigue vigente y sigue diciendo cosas importantes”.

Gómez Fernández reconoce que el mayor reto fue entender a las audiencias actuales. “Las nuevas generaciones son cada vez más sofisticadas. Hicimos un trabajo profundo para tratar de entender y diseñar de qué forma trasladar al personaje manteniendo la esencia del original, pero agregándole una dosis clara de actualidad y modernidad. Creo que ese equilibrio se logró”.

La serie propone una nueva dinámica para el superhéroe. “Ahora vemos al Chapulín con esposa, con hijos, con su mamá, viviendo en un entorno cotidiano, una casa normal, pero, al mismo tiempo, teniendo que salvar al mundo. Eso genera algo muy interesante y muy cercano”, explica. “Queríamos algo verdaderamente familiar, un contenido que se pudiera compartir”.

Para el productor, ese objetivo se ha vuelto cada vez más complejo dentro de la industria. “Encontrar hoy un contenido que reúna a la familia es muy difícil. Ésta es una serie que le puede gustar a un niño pequeño, a un adolescente, pero también a los papás o a los abuelos. De verdad la van a disfrutar, se van a reír. Es comedia que respeta al Chapulín que todos conocemos, pero con toques actuales muy bien pensados”.

El desarrollo creativo se realizó junto a Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, fundadores de Huevocartoon y responsables de Ánima Estudios. “Son fantásticos. Han demostrado una enorme experiencia generando animación con gran sentido del humor y, además, conocían y querían mucho al Chapulín Colorado. Esa combinación fue una bomba”, señala.

Aunque Grupo Chespirito mantuvo la guía creativa junto a Th3media, Gómez Fernández subraya la importancia de confiar el proyecto a un equipo especializado. “Sabíamos muy bien lo que queríamos y creo que se encontró el tono perfecto. Es una serie hecha con estándares altos, acorde a una plataforma como HBO Max, que exige calidad, y siempre fue el objetivo”.

La primera temporada ya está disponible y la segunda ha sido confirmada. “Son muy buenas noticias. Por ahora puede verse en HBO Max y en Cartoon Network. Es una gran responsabilidad, pero también un orgullo decir que es una serie animada hecha en Latinoamérica para el mundo, algo que no es tan común en esta dimensión, y afortunadamente, ha sido muy bien recibida”.

Gómez Fernández enfatiza que uno de los mayores cuidados del proyecto estuvo centrado en el mensaje. “Los guiones fueron una parte fundamental del proceso. Ahí nos tomamos mucho tiempo porque todos los involucrados somos exigentes.

“Queríamos asegurarnos de que el humor, la aventura y los valores estuvieran bien balanceados”, explica. “No se trata sólo de hacer reír, sino de que lo que se cuente tenga sentido y se pueda compartir en familia”. Añade que el universo de Los Colorado tiene un potencial narrativo muy amplio, lo que permite pensar en nuevas historias a largo plazo. “Da para muchas temporadas. El mundo que se creó es muy rico y tiene mucho por explorarse”.

Cabe mencionar que HBO Max anunció la siguiente serie inspirada en el multiverso de Chespirito, será enfocada al personaje de Don Ramón, esperando el éxito de Sin querer queriendo.