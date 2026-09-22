Grupo Chespirito se deslinda de pintas ligadas a Citlalli Hernández en la alcaldía Cuauhtémoc.

Grupo Chespirito se deslindó públicamente del uso no autorizado de la imagen, marcas y elementos distintivos de “El Chapulín Colorado” en propaganda política detectada en bardas y calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la empresa aclaró que no ha otorgado ninguna autorización para utilizar la iconografía del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños en campañas o comunicaciones partidistas, rechazando categóricamente cualquier vínculo con actores o movimientos políticos.

“Ni El Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político alguno”, señaló.

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La postura de Grupo Chespirito surgió a raíz de la aparición de pintas en diversos puntos de la demarcación, en las cuales se incluyeron corazones amarillos, letras “CH” en color guinda y la frase “Nos une”.

Estos elementos fueron vinculados públicamente con Citlalli Hernández y una eventual aspiración por la candidatura en Cuauhtémoc. En las imágenes difundidas sobre estas acciones, se observa a personas colocando dicha simbología en distintos espacios públicos de la zona.

En su comunicado, Grupo Chespirito enfatizó que ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños mantiene o ha mantenido relación con partidos, candidatos o movimientos de carácter político.

La empresa remarcó su rechazo a que las creaciones del comediante sean empleadas para promocionar figuras públicas dentro de contiendas electorales, buscando proteger los derechos de propiedad intelectual e imagen que posee la compañía.

“Grupo Chespirito informa que no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político”, indicó.

Estos hechos ocurren en un contexto de constantes movimientos políticos y versiones que se han registrado en la alcaldía Cuauhtémoc rumbo al proceso electoral de 2027.

En medio de este escenario de promociones en la vía pública, la diputada Diana Sánchez Barrios ha manifestado también que mantiene de manera firme su intención de participar en el proceso interno del partido Morena para definir la candidatura en la citada demarcación.

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JVR