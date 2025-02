Cuauhtémoc, la construcción de un héroe a 500 años de su muerte

Apesar de que se conocen pocos aspectos de la vida de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, quien fue asesinado el 28 de febrero de hace 500 años, se ha convertido en un héroe que en distintas épocas se ha reivindicado para afianzar la identidad nacional. Sin embargo, su figura no ha estado exenta de imprecisiones; por ejemplo, muchas veces se destacó que su nombre significaba “águila que cae”, pero en las recientes investigaciones se ha demostrado que quiere decir “descendió como águila”, quitando ese dejo de romanticismo que había sobre el personaje.

Prisión de Guatimocín, último emperador de los mejicanos... Artista: Carlos María Esquivel y Rivas Año: 1854 ı Foto: Imagen: Especial

“Cuauhtémoc es el que ‘desciende como águila’. Más allá de las propuestas un tanto románticas de aquella época de que era un águila que caía porque ya estaba moribunda o que era el ocaso de un imperio”, comentó a La Razón Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, a partir de las indagaciones que hizo el especialista Miguel Pastrana Flores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

De acuerdo con Patricia Ledesma Bouchan, a Cuauhtémoc se le ha representado de una manera que se aleja de cómo podría haber sido en realidad. No habría tenido más de 25 años cuando le tocó dirigir la resistencia de Tenochtitlan y Tlatelolco.

Monumento a Cuauhtémoc Artistas: Manuel Noreña, Gabriel Guerra y Jesús F. Contreras Año: 1887 ı Foto: Imagen: Especial

El Dato: Hasta el 26 de abril, tendrán lugar diversas ponencias en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Templo Mayor, con motivo de los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc.

“Nadie lo representa jovencito. No habrá tenido más de 25 años, pero lo muestran como un hombre muy musculoso; quizá no era así, pero habla de cómo nosotros, como mexicanos, retomamos esta figura heroica. Habla más de lo que nos gustaría que nos pasara a nosotros: gente valiente que defiende sus principios, que reconoce la protección de su gente cercana, su tierra, sus creencias, que es algo bonito de este personaje”, destacó.

En lo anterior coincidió Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia: “Cuauhtémoc actualmente es una figura, un ídolo creado a partir del tiempo. Es el héroe más antiguo que resistió en la Conquista, que lo hizo de manera valiente, que no fue un cobarde en ningún momento. Y que además era un hombre noble”, dijo a este diario.

El suplicio de Cuauhtémoc Artista: Leandro Izaguirre Año: 1893 ı Foto: Imagen: Especial

Para la arqueóloga Ledesma Bouchan, una de las acciones más destacadas del tlatoani fue la entereza que tuvo después de la Conquista y cómo buscó rescatar a las mujeres que habían sido secuestradas.

“Es un personaje fuera de serie. Hay que reconocerle que pocos han tenido la entereza que demostró durante toda su vida, porque después de la Conquista hubiera sido más fácil cometer suicidio y dejar que alguien se hiciera cargo o recular y ajustarse a las nuevas disposiciones. Siempre peleó por su pueblo. La primera cosa que hace cuando es vencido ante Hernán Cortés es pedir que regresen a las mujeres que se habían secuestrado durante la entrada de los europeos y sus aliados indígenas a la ciudad. Siempre tuvo muy claro cuáles tenían que ser sus prioridades”, resaltó.

Cuauhtémoc Artista: José Chávez Morado Año: 1959 ı Foto: Imagen: Especial

Estos hechos y la manera en que murió, al ser ejecutado después de un juicio en el que él y Tetlepanquetzal fueron acusados de conspirar contra los españoles, han hecho que Cuauhtémoc sea considerado un héroe primigenio. Según los relatos, se les torturó quemándoles los pies y las manos.

“Con la llegada de la Independencia de México, se va a revalorar la figura de Cuauh-témoc, porque buscan que el nuevo país tuviera una identidad propia. ¿Cómo la van a seguir?, buscando en la historia, viendo que el pueblo mexica, que se opuso a los españoles, igual que los Insurgentes se habían opuesto a los españoles.

Billete de Mil pesos Año: 1977 ı Foto: Imagen: Especial

“Entonces, adoptan el símbolo de Tenochtitlan, que era el águila parada sobre el nopal, lo ponen en el escudo de la bandera; de igual manera toman el símbolo de Cuauhtémoc, quien había combatido contra los españoles, se le va a reivindicar proclamándolo héroe”, comentó a La Razón el antropólogo y arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.

Mientras que Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, complementó: “A principios del siglo XIX, lo que sucede con la joven República Mexicana es que sus comunidades comienzan a interesarse en la llamada historia antigua de México y en documentar esa historia. En esta atmósfera aparece la figura de Cuauh-témoc como un héroe primigenio. Son los primeros momentos de esta construcción del héroe romántico”.

Figura tomada de un relieve de Cuauhtémoc Artista: Jesús F. Contreras Año: 1888 ı Foto: Imagen: Especial

El Tip: Actualmente se expone la muestra Cuauhtémoc. Historia y memoria en el Museo del Templo Mayor. Estará abierta hasta el mes de abril.

No solamente los historiadores y cronistas modelaron la figura de héroe del tlatoani Cuauhtémoc, también contribuyeron los artistas de la época y posteriores.

“Básicamente son los lectores de las crónicas, que junto a los escultores y los pintores deciden darle un tono y una identificación. Si lo ves en las pinturas de finales del XIX, con su casco y las plumas, inmediatamente dices ‘es Cuauhtémoc’, como el de la imagen de la cervecería, sin duda. Para eso la imagen se va construyendo de generación en generación y no es tan fácil”, apuntó Salvador Rueda Smithers.

Incluso, Cuauhtémoc llega a tener una importancia mayor a Pakal, uno de los monarcas más célebres de la civilización maya.

Cerveza Cuauhtémoc (ahora cerveza Indio) Año: 1893 ı Foto: Imagen: Especial

“¿Por qué Pakal, el rey de Palenque, no va a llegar a tener la estatura de un héroe? No se resistió a nada, como si ocurrió con Cuauh-témoc. Aunque la biografía de Pakal es muchísimo más completa que la de Cuauhtémoc y la más antigua, del siglo V, porque se dedicó en vida a que se escribiera en las lápidas, no tenía este punto dramático que lo convierte en un personaje notable, en un alto grado. Si Cuauhtémoc hubiera muerto en su cama o no le hubieran hecho nada, no hubiera destacado, pero lo torturaron y después lo mataron injustamente. Ésa parte tiene este tono dramático”, externó Salvador Rueda Smithers.

De acuerdo con Eduardo Matos Moctezuma, hay documentación que constata el injusto juicio que vivió el tlatoani mexica.

“Bernal Díaz del Castillo, quien iba en la expedición a las Hibueras, cuando se llevan a los gobernantes, a Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal, en su relato sobre esos acontecimientos y, sobre todo, del juicio que se les hace, dice que no está de acuerdo con que se haya ajusticiado a Cuauhtémoc. Piensa que no había suficientes pruebas”, agregó.

Con el paso del tiempo, la visión que se tiene de Cuauhtémoc ha ido cambiando y, a 500 años de su muerte, quizás en la sociedad actual haya una nueva mirada de este héroe.

“Es una visión que ha cambiado; ese héroe ha ido adquiriendo atributos a lo largo del siglo XIX y del XX. Hay un Cuauhtémoc en el XX y uno en el XIX; seguramente habrá uno en este siglo que responda a las necesidades de nuestra sociedad”, concluyó Antonio Saborit.

Una biografía con grandes incógnitas

1498-1499: Aunque no se sabe la fecha en que nació Cuauhtémoc, los especialistas estiman que fue entre estos años.

1520: Asumió el poder luego del fallecimiento de Cuitláhuac, un año antes de que Hernán Cortés y sus tropas tomaran Tenochtitlan.

1521: El 13 de agosto, Cuauhtémoc fue capturado y Cortés y su ejército tomaron Tenochtitlan.

1524: El 12 de octubre sale la expedición a Las Hibueras en la que el conquistador se lleva a Cuauhtémoc.

1525: Fue ejecutado el 28 de febrero por órdenes de Hernán Cortés, luego de un juicio en el que se le acusó de conspirar contra éste.

1949: Se dio a conocer que en la iglesia de Santa María de la Asunción, en Ixcateopan, se hallaron los restos de Cuauhtémoc.

1959: Tras analizar los restos, una comisión informó que los restos óseos que se encontraron pertenecieron a ocho individuos de distintas épocas, por lo que no eran de Cuauhtémoc.

Fue huérfano y pudo no ser tlatoani

Cuauhtémoc quedó huérfano entre los dos y cuatro años y se convirtió en tlatoani a raíz de los acontecimientos de la Noche Triste y de la Guerra de Conquista.

“Era muy jovencito cuando fue elegido como tlatoani, él mismo lo reconocía y el propio Cortés lo sabía, porque cuando se entera de que es electo, trató de convencer a los otros pueblos diciendo: ‘¿Cómo le creen a este chiquillo? No va a ser capaz de dirigir la defensa de las ciudades’. También tenemos la frase que rescata el propio padre (Diego) Durán, cuando Cuauhtémoc sí reconoce que está muy joven para ese puesto, pero le pide a su pueblo que confíe en él”, destacó Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor.

Aunque se desconoce gran parte de su biografía, se puede intuir que estudió en el Calmécac, la escuela a la que acudían los hijos de los nobles mexicas. “Sabemos que la nobleza mexica estudiaba en el Calmécac; seguramente Cuauhtémoc, como miembro de la casa real, debió haber ido a esta escuela”, destacó Eduardo Matos Moctezuma.

Otra gran incógnita ha sido el destino de los restos de Cuauhtémoc. Ha habido un debate, pues el muralista Diego Rivera emprendió una cruzada para defender el presunto hallazgo de los huesos del tlatoani, en Ixcateopan, Guerrero.

“Científicamente no hay manera de avalar que sean de Cuauhtémoc; ya se estudiaron por parte de varias comisiones del INAH, la conclusión es que no son. A todos nos encantaría saber dónde quedaron, pero es probable que nunca los encontremos”, explicó Ledesma Bouchan.