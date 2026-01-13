El motivo por el que Édgar Vivar nunca tuvo hijos ni se casó

Édgar Vivar es uno de los actores más queridos de la televisión y a pesar de que a lo largo de su carrera ha interpretado a varios padres, incluyendo al Señor Barriga en El Chavo del 8, que era papá de Ñoño, en la vida real, el histrión nunca tuvo descendencia y tampoco se casó.

¿Por qué Édgar Vivar no tuvo hijos ni se casó?

Se sabe que el actor de 77 años de edad no tiene hijos y nunca tuvo esposa, lo que en el pasado ha abierto debate a las preferencias sexuales de Édgar Vivar, pues incluso en el año 2017, el libro de Alfredo Cervantes de Landa titulado ‘Soy Gay ¿y tú?’ revelaba que el famoso habría sido uno de los actores que nunca aceptaron su verdadera orientación.

Edgar Vivar ı Foto: IG: @varedg

Los rumores incluso señalaban que el intérprete habría escrito un libro que saldría a la luz cuando muera, donde afirmaría estos dichos, algo que sigue siendo un mito.

En una entrevista para De Primera Mano, el actor se negó a contar porqué decidió no casarse ni tener hijos, al explicar que prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público a pesar del interés que pudiera generar.

“Me encanta que se interese en mi vida, pero nunca hablo de mi vida privada porque considero que es eso, privada”, expresó de manera contundente hace unos años.

También mencionó que prefiere mantener estos temas alejados del conocimiento público para que el público se quede con la idea que tienen de él: “No, siempre tratando con el respeto de los medios y el respeto de la gente. Que se queden con el personaje emblemático (El señor barriga)”, añadió.

Cabe mencionar que antes de la fama, Édgar Vivar ya estaba muy enfocado en el trabajo, ya que trabajó como obstetra y ginecólogo mientras por otro lado disfrutaba de la actuación hasta que fue reclutado por Roberto Gómez Bolaños para entrar formar parte de El Chavo del 8.