Édgar Vivar es uno de los actores más queridos del entretenimiento mexicano, quien recientemente se vio envuelto en rumores de muerte, lo que desató preocupación entre los fans hasta que el propio actor los negó de manera contundente.

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba”, expresó Édgar Vivar con el toque de humor que lo ha caracterizado por años, con lo que puso fin a las especulaciones.

¿Murió Edgar Vivar? 🤔 Te contamos la verdad detrás de la noticia que se volvió viral 📲 y el mensaje que generó en redes sociales 💬✨ https://t.co/BvPUV2Da8p — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 13, 2026

¿Cuántos años tiene Édgar Vivar?

El actor que dio vida al Señor Barriga en El Chavo del 28 nació en diciembre de 1948 y tiene 77 años de edad. Es hijo de Ángel Vivar y Elia Villanueva Falcón y nació en la Ciudad de México.

Desde que era un niño, padeció problemas de obesidad y, debido a ello, solía ser víctima de constante acoso escolar. Tras concluir su educación preparatoria, ingresó a estudiar obstetricia y ginecología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual abandonó para inscribirse a la Universidad Iberoamericana, donde prosiguió con sus estudios y se licenció como médico especializado en obstetricia y ginecología.

Fue en 1972, mientras ejercía como obstetra y ginecólogo y actor teatral, fue el segundo actor que Roberto Gómez Bolaños contactó para que se integrara a su comedia televisiva, El Chavo del 8. La emisión del programa se volvió un éxito internacional, y Vivar, junto al resto del reparto, recorrió Latinoamérica, España y Estados Unidos. En 1997, actuó en la telenovela Alguna vez tendremos alas, producida por Florinda Meza.

El actor de cine, televisión y doblaje mexicano ha destacado por varios personajes que ha interpretado a lo largo de su vida. En el doblaje, destaca por haber prestado su voz para películas animadas como Ratatouille, Up, Despicable Me 2, Despicable Me 3, y Despicable Me 4. Además, se desempeñó como narrador de audiolibros.