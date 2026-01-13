¿Murió Edgar Vivar? La verdad de la noticia que se hizo viral y desató un importante mensaje

¿Murió Edgar Vivar? Esta es una pregunta que rápidamente se volvió popular en Internet después de que en redes sociales comenzó a circular la supuesta noticia del fallecimiento del icónico histrión mexicano, quien es un ícono de la televisión en el país.

Y es que Edgar Vivar ya tiene 77 años de edad y a través de las décadas se ha dedicado a interpretar a diversos personajes en todo tipo de series y películas de talla nacional e internacional, siendo su papel más icónico el del Señor Barriga en El Chavo del 8.

¿Es cierto que murió Edgar Vivar?

Como respuesta corta, Vivar no ha muerto. Fue el mismo actor quien aclaró el malentendido al enviar un mensaje en el que aseguró que se encuentra en un estado de salud óptimo para su edad.

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba”, expresó el actor con el toque de humor que lo ha caracterizado por años, con lo que puso fin a las especulaciones.

El actor destacó que las noticias falsas sobre fallecimiento de otros genera preocupación en las personas que no logran identificar que se trata de un rumor: “Espero que no se viralice mi muerte, sobre todo porque asustan a amigos míos fuera de México. Desgraciadamente, corren más rápido las malas noticias que las buenas”, comentó.

¡Édgar Vivar pide que NO se VIRALICE su MU3RT3 y REVELA que NO hablará de Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves! #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/jGgZrqqmIc — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 12, 2026

En una entrevista para Sale el Sol, el histrión destacó que no se siente afectado por este tipo de noticias: “No, no me molestan. Por el contrario: lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención”, señaló.

Más tarde para el programa Hoy, aprovechó la atención para agradecer por el apoyo del público y asegurar que sigue trabajando: “Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando mientras me permita el creador”, afirmó.

Los rumores falsos de la muerte de Edgar Vivar ponen nuevamente en perspectiva lo importante que resulta no saltar a conclusiones y verificar que la información de ese tipo venga de una fuente confiable para no caer en la mentira.