Yola Berrocal se desnuda en Supervivientes All Stars 3 y cortan imágenes

La celebridad española Yola Berrocal se desnudó por accidente en el programa Supervivientes All Stars 3 y causó gran revuelo porque todo sucedió en el programa en vivo.

Supervivientes es un reality show en el que los concursantes compiten por sobrevivir y los juegos son por comida, es la versión española de Survivor.

Así fue el momento en el que Yola Berrocal quedó desnuda

Todo sucedió porque en la prueba los concursantes tenían que embarrarse en lodo para transportar la mayor parte de lodo con su cuerpo de un lado al otro.

Los concursantes, quienes solo han comido arroz, se morían por ganarse el premio de una hamburguesa, así que salieron a dar su máximo esfuerzo.

Todos aprovecharon lo que tenían a la mano para poder cumplir con el desafío y llevar la mayor cantidad posible de lodo.

Yola Berrocal de Supervivientes All Stars 3 tenía muy claros sus objetivos y sabía que quería la recompensa de comida, así que ella se embarró en el barro como pudo y pensó en usar todas las partes de su cuerpo para llevar la sustancia.

Yola Berrocal en el desafío de lodo de Supervivientes All Stars 3 ı Foto: Redes sociales

Yola aprovechó cada rincón de su cuerpo para hacerlo y se empezó a llenar el bikini de barro, pero en algún momento de la competencia el diminuto trozo de tela no aguantó más y se le fue bajando a tal punto que ella quedó completamente desnuda en la televisión.

Los camarógrafos, al notar el incidente, cambiaron rápidamente el ángulo de las cámaras, pero los segundos que duró la imagen fue suficiente para viralizarse.

El conductor del programa Jorge Javier quedó sorprendido y bromeó con la audiencia diciendo que era evidente que habían visto la parte íntima de la concursante en la televisión.

Sin embargo, el esfuerzo de Yola Berrocal sirvió en la competencia, ya que logró superar el desafío y transportó 22 kilos de lodo y por supuesto que tuvo su recompensa de comida en el reality show.

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