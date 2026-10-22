Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 22 de octubre 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar para los deportistas que buscan recuperarse después de los intensos circuitos.

Antes de que se lleve a cabo la competencia por el territorio, los atletas van a ir a la zona de peligro, en la que se define a la persona que va a ir al duelo de eliminación el domingo.

Esta semana las mujeres son las que están en riesgo y tras haber concluido el juego de la zona de peligro, la deportista que va a la eliminación el domingo es Gina del equipo azul.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, pero se trata de información no confirmada por lo que los fans tienen que ver el final del juego por el territorio para conocer al verdadero ganador.

¡LA VILLA 360 ESTÁ EN JUEGO! 🏆🔥

La pelea será intensa y solo un equipo podrá quedarse con este gran privilegio. 👀💥🏡 #PorLaBatalla#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA

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¿Qué pasó hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México salieron a dar su máximo esfuerzo, ya que todos quieren quedarse con la Villa 360 y todos los beneficios que ésta les otorga.

Por otra parte, las rojas y las azules también salieron a dar todo en la zona de peligro, ya que nadie quiere quedar instalada en el duelo de eliminación el domingo, pues esto las pone en riesgo de salir de la competencia.

Asimismo, se tenía previsto que Antonio Rosique, máxima autoridad del programa, les diera información a los deportistas sobre quienes tienen lesiones y se especulaba de una posible salida de un atleta para que se recupere.

Los deportistas se preparan para el cierre de la semana y eliminar a un rival.

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