Adria Arjona y Jason Momoa en el Festival de Cine de Cannes, en 2025

La actriz Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, robó titulares pues fue fotografiada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, luciendo un anillo en el dedo anular de la mano izquierda.

Aunque es una pieza que podría pasar desapercibida, en redes sociales las imágenes generaron rumores sobre que la intérprete de 34 años podría estar comprometida con su novio Jason Momoa, de 47 años.

¿Adria Arjona y Jason Momoa se comprometen? Anillo desata rumores

Según las fotografías publicadas por ¡HOLA! USA, Adria Arjona apareció en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con un atuendo casual, luciendo un abrigo beige, pantalones negros, una camiseta estampada, lentes oscuros y un gorro negro.

Sin embargo, el accesorio que llamó la atención fue una joya en el dedo anular de la actriz, lo que avivó la teoría sobre que probablemente celebrará una boda con Jason Momoa, su actual novio.

En redes sociales usuarios señalaron que se trata sólo de una pieza decorativa, no de compromiso. Otros internautas expresaron que la revista estadounidense debe respetar la privacidad de la pareja.

Algunos comentarios en Instagram fueron:

“Es un par de anillos normales de diseñador; sin compromiso”

“Tal vez, es de promesa”

“¿Por qué HOLA reporta esto cuando no ha sido confirmado ni por Jason ni Adria?"

No obstante, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado si tienen compromiso o planes de matrimonio.

Así inició la relación de Adria Arjona y Jason Momoa

Adria Arjona, de 34 años, y Jason Momoa de 47, confirmaron su relación en mayo de 2024, al compartir varias fotos juntos durante un viaje a Japón.

Los actores se conocieron en 2021 durante el rodaje de Sweet Girl, donde interpretaron a un matrimonio. En ese momento ambos estaban en otras relaciones, por lo que sólo mantuvieron una amistad.

Sin embargo, Adria terminó con su novio en 2023, y Momoa se divorció en enero de 2024.

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