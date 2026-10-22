Cruz cae sobre sacerdote en Colombia y VIDEO preocupa tras muerte de padre en Ecuador

Cruz cae sobre sacerdote en Colombia, el 28 de abril de 2026.

Un video que muestra el momento en que una cruz cae sobre el sacerdote Óscar Echeverri, en Colombia, volvió a circular en redes sociales tras la muerte del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien falleció el pasado 17 de octubre luego de ser golpeado por un crucifijo mientras oficiaba una misa en Guayaquil, Ecuador.

Debido a la similitud de ambos casos, la reciente grabación del incidente del sacerdote colombiano generó sorpresa y preocupación entre usuarios de redes sociales, aunque ocurrió meses antes del fallecimiento de Sánchez Molinari.

En su cuenta de Facebook, Óscar Echeverri señaló que el percance ocurrió el pasado 28 de abril, cuando realizaba una grabación para sus redes sociales e intentaba mover una cruz; sin embargo, esta se desprendió y le cayó encima.

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Al difundir el video, el sacerdote compartió una reflexión sobre la muerte y las circunstancias en que puede ocurrir. “La fecha, la causa y el lugar que nos corresponde morir, ESO SON y no otros”, escribió.

¿Qué le pasó al padre Patricio Sánchez en Ecuador?

El incidente del padre Óscar Echeverri recordó lo ocurrido al sacerdote Patricio Sánchez durante una celebración religiosa transmitida en vivo a través de Facebook.

Mientras el sacerdote pedía a los asistentes que oraran, una cruz monumental que se encontraba instalada en la iglesia se desprendió y cayó directamente sobre su cabeza. El impacto provocó que se desplomara de inmediato, mientras una mujer que se encontraba cerca comenzó a llorar y a pedir ayuda médica.

Ante la emergencia, los presentes solicitaron una ambulancia para atender al religioso. Sin embargo, posteriormente, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento mediante un comunicado.

En una esquela, la institución religiosa expresó sus condolencias a los familiares y amigos del sacerdote, así como su solidaridad con la familia redentorista.

Ambos accidentes han llamado la atención por la caída de estructuras religiosas sobre sacerdotes, aunque ocurrieron en circunstancias y fechas distintas.

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cehr