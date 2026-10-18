‘Todos vamos a morir’: este fue el último mensaje del sacerdote que murió aplastado

Una reflexión sobre la muerte, el tiempo y la importancia de acercarse a Dios se convirtió en el último mensaje del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, luego de que la celebración religiosa en Guayaquil, Ecuador, terminara en tragedia cuando una enorme cruz se desprendió de su sitio y cayó sobre el párroco frente a los feligreses.

El accidente ocurrió mientras la ceremonia era transmitida en vivo, por lo que el momento quedó registrado en video. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales donde diversas personas lamentaron el hecho.

Durante su homilía, Sánchez había invitado a los asistentes a reflexionar sobre cómo aprovechan su tiempo, la importancia de sus relaciones familiares y el lugar que ocupa la fe en sus vidas. Cerca de tres minutos después de pronunciar una frase sobre la muerte, ocurrió el accidente que terminó con su vida.

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció durante una misa ı Foto: Facebook Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Guayaquil

¿Qué dijo el sacerdote Patricio Sánchez antes de morir durante la misa?

“Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, expresó el sacerdote ante los asistentes a la celebración religiosa. La frase formaba parte de una reflexión sobre la existencia humana y las enseñanzas del Evangelio.

En otro momento de su intervención, el párroco también habló sobre el valor de dedicar tiempo a la vida espiritual. “A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios”, señaló mientras compartía su mensaje con los feligreses.

De acuerdo con la información compartida, el accidente quedó registrado en la transmisión. Mientras el sacerdote se encontraba frente a los asistentes, el crucifijo de grandes dimensiones que estaba colocado en la iglesia se desprendió y cayó directamente sobre su cabeza.

El impacto provocó que Sánchez se desplomara de inmediato. Una mujer que se encontraba cerca comenzó a llorar y a pedir ayuda, mientras los presentes reaccionaban ante lo ocurrido y solicitaban una ambulancia.

El sacerdote no sobrevivió al golpe. La tragedia ocurrió frente a los asistentes y quedó documentada por la transmisión de la misa.

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LMCT