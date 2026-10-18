Macron urge a autoridades locales a prohibir ‘ciertas reuniones’ ante disturbios en Francia

Emmanuel Macron dio un mensaje a la nación tras marchas que derivaron en vandalismo y altercados.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a las prefecturas locales tomar medidas extraordinarias para proteger a sus ciudades de la violencia que se ha registrado durante las protestas masivas de los últimos días, incluso si esto implica prohibir “ciertas reuniones”.

Después de una mega jornada de protestas nacional el sábado, que dejó al menos dos mil personas detenidas, el presidente francés dio un mensaje a la nación referente a la inconformidad social que ha provocado los levantamientos.

Emmanuel Macron dio un mensaje a la nación tras marchas que derivaron en vandalismo y altercados. ı Foto: Reuters

A propósito, lamentó que las manifestaciones hayan derivado en vandalismo, incendios y disturbios, pues, aseguró, “nada justifica” lo que llamó “la violencia desenfrenada” que se ha visto en las calles de Francia.

Al respecto, urgió a los prefectos de los distintos estados franceses a tomar medidas más agresivas, “por todos los medios” para contener los disturbios.

“Los prefectos tomarán la mejor decisión junto con los alcaldes para proteger nuestras ciudades, nuestros edificios públicos y nuestros negocios. [...] Esto puede incluir prohibir ciertas reuniones cuando sea necesario, tomando todas las medidas necesarias y por todos los medios”, dijo Macron.

Emmanuel Macron dio un mensaje a la nación tras marchas que derivaron en vandalismo y altercados. ı Foto: Reuters

En el mismo sentido, el presidente francés informó que ordenó al Gobierno “extraer todas las lecciones en torno a inteligencia para que no vuelva a suceder” lo que ocurrió el sábado, cuando fueron saqueadas tiendas e incendiados edificios gubernamentales.

Por otro lado, el presidente francés reiteró que, quienes instigaron los actos vandálicos del sábado —y de este domingo en París, donde se llevó a cabo otra manifestación— deberán “pagar por sus crímenes”.

Aspecto de un manifestante, en París, Francia. ı Foto: Reuters

También, acusó que aquellos que saquearon tiendas y comercios “deben devolver el dinero”. En este sentido, manifestó su apoyo a los comerciantes “que sufrieron esta violencia”.

Francia merece buenas elecciones en seis meses: Macron

En otro punto de su mensaje, el presidente francés aseguró que Francia merece elecciones en calma, sin violencia, que se celebrarán en abril del próximo año.

Policías y manifestantes protagonizaron choques en diversos puntos de Francia; en foto, manifestación en París. ı Foto: Reuters

Lo anterior en referencia a que una parte de las protestas responde a una intención de que él deje el cargo.

Macron aseguró que estos comicios deben celebrarse “sin violencia de ningún tipo”, y que espera que el debate político se lleve a cabo “con los partidos y no en las calles, a través de la violencia”.

Policías y manifestantes protagonizaron choques en diversos puntos de Francia; en foto, manifestación en París. ı Foto: Reuters

Al respecto, reiteró su compromiso de “sentarnos a la mesa y pedir soluciones: estudiantes, sindicatos, organizaciones territoriales…”.

“Necesitamos unidad, calma y respeto. Viva la República y viva Francia”, concluyó Macron.

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