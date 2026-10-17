Manifestantes que han causado destrozos en Francia serán perseguidos y castigados, advierte Macron

Una manifestante en Francia alza un letrero que exige la dimisión de Emmanuel Macron como presidente de Francia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que quienes hayan incurrido en actos de vandalismo durante las recientes protestas en el país serán “perseguidos y castigados”, pues, acusó, “no hay lugar para la violencia en nuestra República”.

Las declaraciones de Macron ocurren después de una mega jornada de protestas en diferentes puntos de Francia, en las cuales participaron más de 500 mil personas y en las que se registraron incendios de edificios gubernamentales y otros actos vandálicos.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, durante un encuentro de líderes de la Unión Europea. ı Foto: Reuters

Al respecto, a través de un mensaje en la red social X, Macron condenó estos actos y aseguró que habrá represalias para quienes hayan participado en ellos.

“Ningún lugar para la violencia en nuestra República. Aquellos que han roto, atacado las prefecturas como los comercios, saqueado hasta nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”, escribió el presidente francés.

“Haremos todos un frente unido frente a los sembradores de caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones e impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan”, abundó.

Aucune place pour la violence dans notre République.



Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis.



Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation.



Nous ferons tous… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

Ayer, el presidente de Francia había declarado que respetaba el derecho a la manifestación, pero hizo un llamado a “respetar a las personas y la propiedad”

“Existe un derecho constitucional a protestar y a expresarse, y siempre he estado vigilante y atento para que ese derecho se respete plenamente [...] Pero este derecho conlleva la necesidad de respetar. Respeto hacia las personas, respeto a la propiedad y, por lo tanto, un compromiso de no insultar ni destruir”, expresó el viernes, según la agencia The Associated Press.

Manifestantes chocan con policías en París, Francia. ı Foto: Reuters

Incendio al ayuntamiento de Limoges, saqueos y caos: Así fueron las protestas en París

Las manifestaciones de este sábado en París y otras ciudades francesas derivaron en incendios, vandalismo, saqueos y otros incidentes.

Uno de los más notables fue el incendio del Ayuntamiento de Limoges, del cual formaba parte una construcción del siglo XVII. El fuego fue provocado por un grupo de manifestantes y se extendió rápidamente por una de las dos alas del edificio hasta alcanzar el tejado, provocando el colapso de la citada estructura.

🇫🇷 | AHORA: Una tienda Christian Dior fue saqueada en la calle Saint-Honoré, en París. pic.twitter.com/UJyQZxiMJv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

Otros incidentes registrados fueron enfrentamientos con la policía y, caída la tarde, saqueo de tiendas en París.

De acuerdo con autoridades locales, más de 500 mil personas acudieron a las marchas en Francia, que se organizaron en París, Marsella, Lyon, Lille y otras importantes ciudades de este país.

La Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato francés, eleva a más de 800 mil la cifra de asistentes.

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