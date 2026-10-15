Macron ofrece atender protestas estudiantiles

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que 248 estudiantes, 937 policías, así como 149 trabajadores educativos habían resultado heridos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió ayer a su gobierno presentar respuestas concretas a las demandas de los estudiantes, cuyas protestas mantienen bloqueados cerca de 200 institutos y derivaron en enfrentamientos con la policía.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, informó que el mandatario reconoce las preocupaciones de los jóvenes, pero acusó a fuerzas políticas de aprovechar las movilizaciones y convertirlas en actos de violencia urbana.

Las manifestaciones del martes reunieron a 161 mil 500 personas, según el Ministerio del Interior, y a 480 mil, de acuerdo con sindicatos estudiantiles, que exigen 10 mil millones de euros adicionales para educación en 2027.

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El gobierno propuso mejorar las instalaciones escolares, revisar los horarios, reforzar la orientación académica y cubrir las ausencias de profesores. El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció que tres mil docentes serán asignados a puestos de sustitución; dos mil ya se incorporaron.

Alrededor de 4.0 por ciento de los tres mil 700 institutos franceses permanecían cerrados ayer. Las autoridades esperan que las vacaciones escolares, que comienzan el sábado, reduzcan las protestas, mientras sindicatos llaman a mantenerlas y sumarse a las movilizaciones.