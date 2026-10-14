Protestas estudiantiles crecen en Francia

JÓVENES se enfrentan a la policía en un mitin en París, ayer.

Unas 161 mil 500 personas participaron ayer en la quinta jornada de protestas estudiantiles en Francia, más del doble que el jueves pasado, según el Ministerio del Interior. Los manifestantes exigen mejoras educativas, mientras sindicatos docentes respaldan las movilizaciones.

Las organizaciones convocantes calcularon hasta 480 mil participantes en todo el país, frente a los 450 mil que reportaron en la jornada anterior. La cifra superó las expectativas del gobierno, que anticipaba una reducción de las protestas ante las próximas vacaciones escolares. Educación reportó una participación de apenas 3.71 por ciento de los profesores.

París concentró a 41 mil 500 manifestantes. A las marchas se sumaron el político Jean-Luc Mélenchon y la activista sueca Greta Thunberg. Durante la movilización hubo destrozos en comercios, un automóvil incendiado y enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua. Se reportaron disturbios en Marsella, Lyon, Nantes y Rennes, donde se incendió un liceo.

Las protestas comenzaron a finales de septiembre por la falta de sustitutos para profesores ausentes, el deterioro de instalaciones y condiciones educativas. Los estudiantes también rechazan la plataforma de acceso a la universidad, consideran que limita las oportunidades de ingresar a la educación superior pública.