Francia va por un “ganar-ganar” con México

En un momento en que las relaciones económicas en el mundo están siendo utilizadas como armas, Nicolás Forissier, ministro delegado de Comercio Exterior y Atracción Económica de Francia, sostuvo que es momento de que su país y México desarrollen una alianza ganador-ganador; es decir, no sólo se expandan los negocios franceses en territorio mexicano, sino que las compañías nacionales también coloquen capitales en esa nación europea y el intercambio económico sea mayor.

INVERSIONES EN MÉXICO ı Foto: Especial

“Creemos en el multilateralismo, creemos en las reglas basadas sobre las relaciones comerciales. Creemos en el hecho de que el comercio y las relaciones económicas significan hacer negocios. Pero, sobre todo, y, antes que nada, es una manera de poder desarrollar nuestras naciones, el bienestar de nuestros pueblos y modernizar nuestros países”, indicó en el evento “200 años de lazos económicos México-Francia”.

EL DATO: DE ACUERDO con autoridades francesas, 75 por ciento de las empresas francesas en México encuestadas prevén seguir creciendo en los próximos años.

El funcionario sostuvo que tras 200 años de relación económica entre ambas naciones, actualmente, se encuentran establecidas y con operaciones en el país 37 de las 40 empresas más importantes de Francia, “que invierten y trabajan aquí en México; la presencia francesa es muy importante” respecto a las implicaciones económicas.

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De acuerdo con el Informe económico Francia-México 2026: 200 años de historia compartida, el intercambio comercial entre ambos países se incrementó 2.5 por ciento en 2025 respecto de 2024 y se ubicó en siete mil 900 millones de dólares; además, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de la nación gala creció 10 por ciento anual, y se fijó en 13 mil 600 millones de dólares.

El incremento de la IED se reflejó en el empleo. Actualmente, las empresas francesas en México generan más de 215 mil empleos directos que están distribuidos en cuatro sectores estratégicos: automotriz, energético, tecnologías de la información y aeronáutico.

“Las empresas francesas invierten en todo el país. Encontramos empresas francesas en cada estado del país, con una fuerte presencia en estados como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro o Puebla”, indicó Anne Jaubertie, jefa del Servicio Económico Regional de la Embajada de Francia

en México.

En ese sentido, el ministro delegado de Comercio Exterior y Atracción Económica dijo que debe haber una “doble señal”; la primera, exhortó a las pequeñas y medianas empresas francesas a invertir en México “porque es el futuro de nuestros intercambios”; la segunda, que las compañías galas quieren participar en el Plan México, dado que estas pueden aportar sus conocimientos en agricultura, infraestructura,

“Estoy viendo que México está planeando mucho desarrollo en ciudades e infraestructuras para el desarrollo sostenible, el tratamiento de agua, la energía. La lista podría seguir. Y si entendí bien, 350 mil millones de euros planeados para modernizar y desarrollar más aún el país. Y yo les quiero decir a ustedes, nuestros amigos mexicanos, nosotros sí podemos participar y sí queremos participar”, puntualizó.

Por su parte, la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, mencionó que se necesita desarrollar mayor proveeduría entre las empresas francesas y mexicanas y se aproveche de mejor forma el Acuerdo Global Modernizado.

“Queremos avanzar de hoy hacia adelante con Francia en el tema de la proveeduría nacional… Cómo podemos desarrollar mayor proveeduría para que las empresas que están aquí de Francia puedan consumir más nacional, que la proveeduría pueda crecer de lo que tenemos actualmente en nuestro país y al igual que también las empresas mexicanas que están en Francia puedan desarrollar una mayor proveeduría”, indicó.