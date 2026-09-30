Inicia veto de EU a productos canadienses

La prohibición representa apenas una fracción dentro de un comercio anual de 880 mil millones de dólares

ES PROBABLE que las tensas relaciones entre Estados Unidos y Canadá se deterioren aún más luego de que Estados Unidos siguiera adelante ayer, con una decisión de prohibir importaciones canadienses por valor de casi mil millones de dólares, incluidas bebidas alcohólicas, productos lácteos y motocicletas.

La prohibición representa apenas una fracción dentro de un comercio anual de 880 mil millones de dólares entre los dos vecinos de Norteamérica. Pero marca otro frente de la guerra comercial del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump contra un aliado y socio comercial tradicional de Estados Unidos.

EL TIP: EL VETO de EU comprende 68 clasificaciones arancelarias: 53 relacionadas con bebidas alcohólicas.

La prohibición de importaciones “ciertamente no hará nada para ayudar a las tensiones comerciales” entre Estados Unidos y Canadá, señaló el abogado especializado en comercio Patrick Childress, socio de Holland & Knight y exfuncionario comercial estadounidense.

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La disputa más reciente comenzó a mediados de año, cuando Trump recurrió a una ley de la Gran Depresión para imponer aranceles del 50 por ciento sobre unos 20 mil millones de dólares en importaciones canadienses, alegando que Canadá discriminaba a los productores estadounidenses de lácteos, automóviles y bebidas alcohólicas. Canadá respondió de inmediato con aranceles del 15 por ciento, 25 por ciento o 50 por ciento, igualando las importaciones estadounidenses dólar por dólar.

967 Mdd, el valor aproximado de las importaciones de Canadá

Para castigar a Canadá por tomar represalias contra sus aranceles, Trump decidió prohibir algunos productos canadienses, y la medida entró en vigor al primer minuto de ayer, hora del este de Estados Unidos.

Es probable que el impacto económico sea mínimo. Patrick Childress subrayó que los productos vetados ya enfrentaban los aranceles de Trump. “Para muchos de estos productos, el 50 por ciento ya estaba actuando como una prohibición de facto al hacer que la importación desde Canadá hacia Estados Unidos no fuera rentable”, explicó.

Jacob Jensen, director de política comercial del centro de estudios de centroderecha American Action Forum, calcula que la prohibición abarcará 967 millones de dólares en importaciones canadienses, con base en cifras de 2025. De ese total, el 87 por ciento corresponderá a bebidas alcohólicas, que Estados Unidos seleccionó luego que algunas provincias canadienses respondieran a las provocaciones de Trump prohibiendo el alcohol estadounidense en los estantes de las tiendas.