Mega protestas en Francia dejaron al menos 2 mil detenidos y 500 policías heridos

Un manifestante francés con una pancarta en la que se lee: "Seis años de educación, un diploma, nueve rechazos al día".

La jornada de gran escala de protestas en Francia del sábado derivó en la detección de al menos dos mil personas y dejó un saldo de al menos 500 policías heridos, de acuerdo con el más reciente recuento de autoridades del país galo.

De acuerdo con informes del Gobierno francés, recuperados por la agencia Europa Press, a las manifestaciones celebradas en distintos puntos del país acudieron 550 mil personas.

Policía francesa en medio de las protestas en París, Francia. ı Foto: Reuters

No obstante, la Confederación General del Trabajo (CGT), principal sindicato francés, estimó la asistencia en más de 800 mil personas, más que la cifra oficial.

Las manifestaciones, que tomaron las calles de París, Lyon, Marsella, Burdeos, Niza y otras de las principales ciudades francesas, derivaron en vandalismo, saqueos, incendios a edificios gubernamentales y otros incidentes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó lo que llamó actos de “violencia”, los cuales, dijo, “no tienen lugar en nuestra República”, y prometió que los instigadores serán “perseguidos y castigados” .

Aucune place pour la violence dans notre République.



Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis.



Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation.



Nous ferons tous… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

Va en aumento el número de detenidos; suman al menos dos mil

Hasta las primeras horas de este domingo, el número de detenidos en Francia por actos de violencia y vandalismo en diferentes ciudades se elevaba a mil 800.

No obstante, la más reciente cifra reportada por el Gobierno francés es de al menos dos mil personas detenidas .

Manifestaciones en París, Francia. ı Foto: Reuters

París, capital de Francia y epicentro de las protestas, concentró 720 arrestos, de los cuales 517 derivaron en detenciones: 171 menores de edad y 346 adultos.

El resto de las detenciones se concentra en las demás ciudades, si bien no se han difundido cifras por estado.

En tanto, el número de comercios saqueados o atacados en todo el país se cuenta en 615, de acuerdo con las más recientes cifras difundidas por las cadenas francesas de televisión TF1 y LCI.

🇫🇷 | Imágenes de los saqueos a las tiendas en París, Francia, durante las masivas y violentas manifestaciones de este sábado. pic.twitter.com/wH6LU7DKsb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

Ayer, en el culmen de las protestas, manifestantes prendieron fuego a edificios y recintos, entre ellos algunos de uso gubernamental, y saquearon tiendas, entre ellas boutiques de lujo.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, reconoció que la ciudadanía francesa ejerció su libertad de expresión, pero condenó que “vándalos” hayan “optado por la violencia”, a quienes identificó como supuestos integrantes de grupos de extrema derecha.

Policía francesa en medio de las protestas en París, Francia. ı Foto: Reuters

Marchan siguieron este domingo en París; Macron dará un mensaje a la nación

Este domingo, una nueva concentración de alrededor de mil personas se instaló en la Plaza de la República, en París.

La Policía empleó gases lacrimógenos y un cañón de agua para intentar dispersar a los asistentes.

Daños en edificio de Limoges, Francia, incendiado durante las protestas. ı Foto: Reuters

Mientras tanto, Emmanuel Macron anunció que dará un mensaje a la nación la noche de este domingo, a las 20:00 horas (local), donde se espera que aborde el tema de las mega protestas en su país.

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