Protestas en Francia dejan saqueos en tiendas de lujo y daños en edificios | VIDEOS

Las protestas contra el encarecimiento de la vida en Francia terminaron el sábado 17 de octubre con una jornada de saqueos, incendios y enfrentamientos en distintas ciudades del país.

Mientras cientos de miles de personas salieron a las calles para expresar su inconformidad, grupos violentos irrumpieron en comercios, atacaron edificios públicos y provocaron daños en espacios urbanos.

En París, varios establecimientos comerciales fueron saqueados, entre ellos tiendas de lujo y negocios de ropa y electrónica. También se reportaron escaparates rotos, vehículos incendiados y enfrentamientos entre manifestantes y policías, quienes utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a algunos grupos.

Los saqueos se extendieron a ciudades como Marsella, Niza, Nantes, Burdeos, Limoges, Lille, Toulouse y Estrasburgo. Entre los establecimientos afectados hubo supermercados, farmacias, boutiques, ópticas y tiendas de cosméticos.

Incendian ayuntamiento histórico de Limoges

Uno de los incidentes más graves ocurrió en Limoges, en el centro de Francia, donde un grupo de personas irrumpió en el ayuntamiento y provocó un incendio que destruyó gran parte del inmueble, construido en el siglo XIX y considerado monumento histórico.

Las llamas se extendieron por las plantas superiores hasta alcanzar el techo, cuya estructura terminó colapsando. El siniestro dejó daños severos en el edificio, mientras las autoridades locales condenaron el ataque y señalaron que buscarían llevar a los responsables ante la justicia.

En otras ciudades también se registraron ataques contra instalaciones públicas. En Marsella, varias personas ingresaron al ayuntamiento y causaron destrozos, mientras que en Lyon fue incendiada la oficina de turismo. En Lille, el consistorio sufrió daños tras la irrupción de un grupo de personas.

Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas en todo el territorio francés. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calculó la participación en aproximadamente 550 mil personas, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los sindicatos participantes, estimó que la cifra llegó a 800 mil manifestantes.

Las protestas estuvieron motivadas principalmente por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, con reclamos relacionados con la educación, los salarios y las condiciones económicas de la población.

Las movilizaciones también reunieron a estudiantes, trabajadores y participantes vinculados con el movimiento de los chalecos amarillos.

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Francia se convierte oficialmente en Gaza. 🔥 pic.twitter.com/uqtAibRKr1 — Isaac (@isaacrrr7) October 17, 2026

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MSL