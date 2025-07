La reciente atención sobre Wonder Woman en el nuevo Universo DC se intensificó tras el comentario del codirector de DC Studios, James Gunn, en una entrevista con Extra TV. Gunn respondió a la especulación surgida después de que empezó a seguir a Adria Arjona en Instagram, aclarando que lo hacía desde hace años, no como una señal de casting: “La sigo desde hace años, no es nada nuevo”. Aun así, elogió a la actriz puertorriqueña-guatemalteca nacida en 1992, señalando que “sería una gran Mujer Maravilla”.

Adria Arjona, conocida por su papel en Andor (2022–2025) y su participación en The Belko Experiment (2016) —en la que trabajó junto a James Gunn—, ha recibido una ola de apoyo en redes sociales, colocándose como una de las favoritas para protagonizar la cinta de DC.

Otra actriz que tiene mucho apoyo en redes sociales para realizar la película es Elizabeth Debecki, la actriz que interpretó a la princesa Diana en la serie The Crown.

¿Adria Arjona será Wonder Woman? Esto dice James Gunn

En junio de 2025, Gunn confirmó oficialmente que el guion de la nueva película de Wonder Woman está en proceso y que el proyecto cinematográfico será independiente de la serie Paradise Lost para HBO/Max, centrada en Themyscira. La anterior versión, protagonizada por Gal Gadot, ha sido descartada bajo el liderazgo de Gunn y de Peter Safran, quienes están reconstruyendo el DCU con énfasis en personajes clave como Superman y Supergirl.

La elección de la protagonista de Diana Prince aún no se ha determinado, pero los fans destacan a Adria Arjona por su rango interpretativo y carisma, demostrado en series como Good Omens, True Detective y películas como Morbius, 6 Underground y Triple Frontier. Su ascendencia latina también agrega representatividad al personaje, y muchos proponen que su atletismo encaja bien con una Diana más madura y políticamente activa.

A pesar de que existen preguntas sobre su estatura (aproximadamente 1,70 m), James Gunn ha reconocido ese desafío físico: aunque en los cómics Diana es alta, encontrar una actriz excepcional y talentosa es lo primordial.

Las declaraciones del productor James Gunn aumentaron la conversación en redes sociales sobre la próxima Wonder Woman al destacar a Adria Arjona como una opción prometedora, aunque no definitiva. El guion ya está en marcha y la película forma parte de una estrategia más amplia del DCU que incluye series como Paradise Lost, así como próximos estrenos de Superman y Supergirl. Por ahora, el casting oficial no se ha revelado, pero la candidatura de Arjona sigue sumando entusiasmo entre los seguidores.