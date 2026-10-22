La venganza del Charro Negro: Reparto y dónde ver el regreso de Leo San Juan

Si deseas celebrar el Día de Muertos con toda la familia, el cine puede convertirse en una experiencia ideal con La venganza del Charro Negro, una película llena de humor y leyendas mexicanas que capturan el espíritu de esta tradicional festividad.

En esta cinta, el querido Leo San Juan, de La leyenda de la Nahuala, y su pandilla regresan una vez más con una historia llena de seres sobrenaturales y un homenaje a la riqueza del folclore nacional. No te pierdas este filme y descubre en La Razón quiénes integran el reparto, dónde puedes verlo y de qué trata esta nueva entrega de la mítica saga.

La venganza del Charro Negro: ¿Dónde ver el regreso de Leo San Juan?

La película La venganza del Charro Negro está dirigida por Marvick Eduardo Núñez Aguilera y dura 1 hora 34 minutos. Puede verse en México en las cadenas comerciales de cine, tales como Cinemex y Cinépolis, a partir de este 22 de octubre de 2026.

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La cinta cuenta con Clasificación A, es decir, es apta para toda la familia. Además, se podrá ver en cines seleccionados de Estados Unidos, donde encantará al público con una dosis de humor y folclor mexicano en el marco de los festejos del Día de Muertos.

Esto no es una leyenda. Es una venganza.



La venganza del Charro Negro, ¡ya en cines! 🐎🔥 pic.twitter.com/kEaoycROyM — Videocine (@Videocine) October 22, 2026

¿De qué trata La venganza del Charro Negro?

La venganza del Charro Negro marca el regreso de Leo San Juan y sus amigos en una nueva aventura sobrenatural. En esta ocasión, el temible Charro Negro vuelve con un plan de venganza contra Leo y libera a varias criaturas y leyendas que el héroe derrotó en el pasado.

Sin embargo, el conflicto adquiere un tono más personal cuando el villano convierte a Nando San Juan, hermano de Leo, en su principal objetivo.

Para detener el caos y descubrir la verdadera trampa del Charro Negro, Leo reúne de nuevo a su inseparable pandilla y arriesga todo para proteger a su familia.

Reparto de la película La venganza del Charro Negro

Los actores que prestan su voz a los queridos personajes de la legendaria saga mexicana son:

Benny Emmanuel es Leo San Juan

Lalo España es Evaristo

Erick Elías es El charro negro

Mayté Cordeiro es Teodora Villavicencio

Annie Rojas es Xóchitl Ahuactzin

Emilio Treviño es Nando San Juan

Tráiler de La venganza del Charro Negro

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