‘Narnia: El Sobrino del Mago’: Tráiler, de qué trata, elenco y más de la película de Greta Gerwig

Este martes 13 de octubre se reveló el tráiler oficial de Narnia: El Sobrino del Mago, la próxima película de Netflix dirigida por Greta Gerwig que dará inicio al universo del escritor de fantasia C.S. Lewis en la plataforma de streaming.

El avance muestra elementos característicos de la saga como el legendario ropero (cuyo origen conoceremos en esta película), la aparición del tío Andrew y como su excentricidad lleva a su sobrino a experimentar una realidad alterna e incluso, la creación de un nuevo mundo.

“Era una niña cuando leí por primera vez El sobrino del mago, y me enamoré del concepto tan bellamente improbable, pero absolutamente brillante, de un león cósmico que le daba vida al mundo de Narnia cantando”, recordó Greta Gerwig sobre la ficción.

“Gracias a Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis, creí en la magia, en los mundos ocultos y en la aventura. Creí que cualquier lugar podía estar encantado y que cualquiera podía verse envuelta en una epopeya; que el asombro y la fascinación estaban al alcance de todos, incluso de personas comunes como yo... Me transformó”, aseguró.

¿De qué trata Narnia: El Sobrino del Mago?

Narnia: El Sobrino del Mago es la primera entrega de la icónica saga de C.S. Lewis. En ella conocemos el origen del mundo creado por Aslan, el León, aunque la historia no empieza ahí.

El libro comienza con Digory Kirke, un niño que se muda a Londres con su tío Andrew, quien es un excéntrico y egoísta que crea anillos capaces de transportarte a otros reinos.

Es sí como con su vecina Poppy Plummer, Digory se ve arrastrado a una serie de mundos mágicos, donde se encuentran con la aterradora Reina Jadis, una despiadada soberana de la moribunda ciudad de Charn, quien se convierte en la antagonista principal.

Esto es 100% Narnia.



Vuelve Greta Gerwig a impartir otra lección de CINE. pic.twitter.com/5mbqHWo7BF — Dani Navarro | Geek Zone (@GeekZoneGZ) October 13, 2026

Elenco de Narnia: El Sobrino del Mago

El reparto que compone a Narnia: El Sobrino del Mago reúne a celebridades de renombre junto con jóvenes talentos. Este es el elenco completo:

Meryl Streep , la voz de Aslan

Daniel Craig , como el Mago

Carey Mulligan , como Mabel Kirke

Emma Mackey, como Jadis La Bruja Blanca

Denise Gough

Ciarán Hinds

Susan Wokoma

David McKenna

Beatrice Campbell

Kobna Holdbrook-Smith

La película de Greta Gerwig llegará a cines el próximo 11 de febrero antes de formar parte del catálogo de Netflix.

¿Quieres saber más?

Narnia: El sobrino del mago: Fecha de estreno y reparto