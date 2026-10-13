• Claudia y el ranking de presidentes de AL

Y en medio de ajustes provocados por el péndulo político en América Latina, nos piden no perder de vista que Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, es quien tiene mayores niveles de aprobación en la región. El más reciente reporte de CBG Global Data, firma internacional de investigación en opinión pública y análisis político, coloca en el primer lugar de su ranking de octubre a la mandataria mexicana con 69.3 por ciento de aprobación, lo que da cuenta, además, de que su percepción positiva aumentó en tres puntos porcentuales respecto a los datos de septiembre. Es seguida por un pelotón conformado mayoritariamente por mandatarios de derecha, como Nayib Bukele, de El Salvador, con 68.3 por ciento; por Luis Abinader (único con Sheinbaum, que también camina por el lado de las corrientes progresistas), de República Dominicana, con 51.9 por ciento; Laura Fernández, de Costa Rica, con 51.0 por ciento y Daniel Noboa, de Ecuador, con 47.5 por ciento. Ahí los datos.

• El no que ya admite un sí

El que, nos dicen, ya anda menos radical que hace un año sobre su rechazo a las alianzas es el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Sólo bastó una vuelta al sol para que su opinión al respecto se terminara suavizando. Ayer en Cancún, el líder de los panistas explicó que cada entidad tiene su propia realidad y que el blanquiazul está dispuesto a considerar una coalición si esto significa ponerle un freno a Morena. Nos hacen ver que sus posiciones no son aisladas y que el calendario electoral 2026-2027 ya empezó a poner a prueba la apuesta de ganar con fuerzas propias, al menos entre la oposición, porque una cosa es anunciar la renovación panista, como lo hizo Romero —hasta con cambio de logo, nos recuerdan— y otra, reunir los votos para conquistar gubernaturas. Por ahora no hay acuerdos anunciados ni socios confirmados, aunque muchos ya vieron que esta puerta entreabierta es el sí que estaba esperando Alejandro Moreno del PRI —partido al que señalaban por “desdibujar” al albiazul cuando iban juntos—. Qué tal.

• El mejor recuerdo del tricolor

Nos dicen que en época de definiciones dejar que el tiempo cure heridas no es la mejor idea porque las circunstancias —o las aspiraciones— apremian. Ahí tenemos al diputado federal Mario Calzada, que no dejó enfriar su despedida del PRI. El domingo anunció su renuncia al partido en el que militó durante décadas y ayer ya lucía su nueva piel naranja junto con el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez y la coordinadora de esa bancada en San Lázaro, Ivonne Ortega. Comentan que en su carta de salida, el queretano agradeció las oportunidades y aseguró que las convicciones no pertenecen a una sigla —ya vimos—. Pero lo más destacado, nos remarcan, no fue tanto el cambio de bando sino que Calzada, además de diputado, era uno de los coordinadores del PRI, precisamente en su natal Querétaro, por lo que tocará al tricolor ajustar sus piezas rumbo a 2027. Calzada se llevó, según escribió, “el mejor de los recuerdos”. Y, nos dicen, la curul también. Auch.

• Aspiración sin estrés

Y que todo el que desee contender por un cargo en 2027 voltee a ver a la aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana María del Carmen Espinoza y tome nota sobre cómo lidia ella con el estrés y las tensiones propias de una carrera como ésta. Dicen que Meli, como también se hace llamar, difundió un video en el que toma una sesión de relajante masaje —eso sí, con el chaleco guinda bien puesto—, después de lo que describió como un día de “arduo trabajo”. Uf. Ella misma explicó que, tras compartir un “delicioso pollito” con vecinos de la ciudad fronteriza, había llegado la hora de relajarse y que ya le estaba dando sueño. Ese mismo día, el pasado domingo, anunció su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda y aseguró que la verdadera política se hace, así como ella, “a ras de suelo”, escuchando al pueblo —y, por qué no, dejando que el pueblo le dé un masajito—. ¿Qué dirá la dirigente morenista Ariadna Montiel que apenas la semana pasada pidió a la militancia alejarse de la frivolidad? Uf.

• Encuesta “de a deveras”

Comentan que el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, sigue sin dar por cerradas las cuentas de las coordinaciones que Morena ha asignado ya rumbo a las 17 gubernaturas en juego el próximo año. El legislador dijo ayer que respeta el proceso interno del guinda; sin embargo, pidió que después venga oootra encuesta, una “definitiva”, por lo menos en cuatro entidades donde el partido de la estrella tiene sus propias apuestas. Ya entrado en gastos, planteó que ese sondeo se realice sin el control exclusivo del morenismo. Y, por nombres, no paró: Raúl Morón, en Michoacán; Joel Padilla, en Colima; Geovanna Bañuelos, en Zacatecas, y Jesús Elizondo, en Nuevo León. Pero si no hay acuerdo, tampoco pasa nada, según dejó ver: el PT puede competir sin Morena, por lo que conservar la coalición dependerá del guinda. Por si faltaba presión acusó, como ya lo hizo su líder Alberto Anaya, un desplazamiento del oficialismo hacia el centro-derecha y reivindicó al PT como la izquierda “de a deveras”. Tsss.

• Alerta de aumentos

Vaya tamaño de la cuenta que, nos cuentan, pasó ayer por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con los votos de Morena y sus aliados avanzaron en lo general cambios a la Ley Federal de Derechos que, a decir de la oposición, encarecerían trámites de salud, turismo y transporte en 2027. Para dimensionar su rechazo, los opositores pusieron un ejemplo sobre la mesa: la autorización de protocolos de investigación de medicamentos y dispositivos médicos pasaría de ocho mil 195 a 43 mil 209 pesos. Precisamente por eso, nos dicen, preguntaron dónde están los estudios que justifican semejante brinco. Nos comentan que el asunto tendrá que discutirse con algo más que la calculadora recaudatoria, porque advierten que los mayores costos acabarán trasladándose a pacientes, viajeros y consumidores. Falta el debate en el Pleno, donde habrá que estar atentos a las explicaciones sobre cuánto cuesta prestar cada servicio y cuánto se pretende cobrar por él. ¿O no?