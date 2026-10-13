El no que ya admite un sí

El que, nos dicen, ya anda menos radical que hace un año sobre su rechazo a las alianzas es el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Sólo bastó una vuelta al sol para que su opinión al respecto se terminara suavizando. Ayer en Cancún, el líder de los panistas explicó que cada entidad tiene su propia realidad y que el blanquiazul está dispuesto a considerar una coalición si esto significa ponerle un freno a Morena. Nos hacen ver que sus posiciones no son aisladas y que el calendario electoral 2026-2027 ya empezó a poner a prueba la apuesta de ganar con fuerzas propias, al menos entre la oposición, porque una cosa es anunciar la renovación panista, como lo hizo Romero —hasta con cambio de logo, nos recuerdan— y otra, reunir los votos para conquistar gubernaturas. Por ahora no hay acuerdos anunciados ni socios confirmados, aunque muchos ya vieron que esta puerta entreabierta es el sí que estaba esperando Alejandro Moreno del PRI —partido al que señalaban por “desdibujar” al albiazul cuando iban juntos—. Qué tal.