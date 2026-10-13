Avanzan en San Lázaro leyes de Derechos e ISR

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las leyes Federal de Derechos 2027, y la del Impuesto sobre la Renta (ISR). Ambas fueron turnadas a la mesa directiva para que programe su discusión en el pleno, que se tiene previsto comience este martes, según informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Con 27 votos de Morena, PT y PVEM, y 10 en contra del PAN, PRI y MC, avanzó el dictamen de la Ley de Derechos a un receso para procesar las reservas que presentará la Secretaría de Hacienda, cuyos funcionarios no acudieron a una reunión prevista por la mañana con legisladores y la pospusieron.

El Dato: Parte de lo recaudado por el cobro a turistas extranjeros se destinará a dependencias federales: 26% al INM y 50% del Derecho de No Residente a la Secretaría de la Defensa.

Dicha normatividad actualiza diversas cuotas por servicios del gobierno federal, entre ellas las sanitarias, las de navegación aérea y las que pagan los turistas extranjeros, y reduce derechos a concesionarias de telecomunicaciones.

El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, informó que los cambios buscan ajustar los cobros: “En materia de servicios se actualizan diversas cuotas para alinearlas con el costo operativo que representa para las dependencias y órganos desconcentrados su prestación”.

La oposición cuestionó la falta de estudios técnicos que justifiquen los incrementos y advirtió que el encarecimiento de permisos y autorizaciones repercutirá en empresas y consumidores.

El panista Héctor Saúl Téllez afirmó que el proyecto no se limita a ajustes administrativos, pues hay aumentos de entre 100 y más de mil por ciento. Por ejemplo, la licencia sanitaria para servicios de transfusión sanguínea pasaría de mil 482 a 17 mil 439 pesos, y la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos, de ocho mil 195 a 43 mil 209 pesos, un alza superior a 427 por ciento.

“¿Dónde están los estudios que demuestran que aumentos del 100, 400, 700 o más del mil por ciento corresponden realmente al costo del servicio?”, cuestionó Téllez.

La emecista Patricia Flores alertó que el cobro a visitantes extranjeros subiría de 983 a mil 334.80 pesos, cerca de 36 por ciento. El dictamen eleva 10 por ciento diversas cuotas de navegación aérea y aprovechamiento del espacio aéreo.

El morenista Luis Humberto Fernández rechazó que sea una medida excesiva: “No es voracidad recaudatoria, es justicia fiscal”. Destacó el acceso gratuito a 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas, y una reducción de 12 por ciento en derechos por bandas del espectro radioeléctrico para telefonía móvil.

Su compañera Claudia Rivera Vivanco defendió los beneficios a concesionarias, que incluyen exenciones de hasta 100 por ciento en zonas prioritarias o carreteras: “No son privilegios, son incentivos directos a la inversión privada en redes 5G”.

En la misma sesión, la misma comisión aprobó, en lo general y lo particular, con 26 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, la Ley del ISR, el cual busca facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, reforzar el combate contra las llamadas factureras y fortalecer la capacidad financiera del Estado.

El dictamen plantea más facilidades para los pequeños negocios y profesionistas, amplía el acceso al Régimen Simplificado de Confianza (Resico) aumentando el límite de ingresos de 3.5 a 5 millones de pesos anuales para personas físicas y de 35 a 50 millones para empresas, además de facilitar su reincorporación; mayor apoyo al campo, al elevar de 900 mil a un millón de pesos el ingreso anual libre de ISR para pequeños productores agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesquero que cumplan los requisitos.

El priista Emilio Suárez Licona consideró que este dictamen se trata de una fiscalización punitiva, cargas administrativas excesivas y la pérdida automática de derechos o estímulos ante cualquier imprevisto operativo.

Homero Niño de Rivera, del PAN, se manifestó en contra del dictamen porque se endurecen las deducciones, lo que se traducirá en pagar más impuestos. Todos los años, dijo, se han endeudado, se han aumentado los impuestos y el precio de la gasolina. Se pronunció porque las y los trabajadores no paguen ISR de su aguinaldo y eliminar dicho impuesto a quienes ganen menos de 12 mil pesos al mes.