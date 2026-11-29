Este domingo la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene activas las alertas por las bajas temperaturas y precipitaciones que se registrarán en varias entidades del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la primera tormenta invernal se mantiene sobre el occidente del país, por lo que esta generará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero.

También se esperan lluvias intensas en Michoacán y Oaxaca; muy fuertes en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; fuertes en Veracruz; y chubascos en Jalisco y Colima.

El ambiente frío a muy frío prevalecerá en las entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país; además, se pronostica probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de metros sobre el nivel del mar de:

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

¡Buenos días! ❄️ te compartimos los sistemas meteorológicos presentes este domingo en México:



🌀 Vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera (debilitamiento de la primera tormenta invernal)

🏳️ Frente frío núm. 9 (nuevo, ingresará sobre el norte y noreste de México)

🌫️ Masa… pic.twitter.com/AijdbzZ3g7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 29, 2026

Recomendaciones de la CNPC

Ante el pronóstico del clima emitido por el SMN, y la llegada del frente frío número 9 por el norte y noreste de la República Mexicana, la CNPC emitió algunas recomendaciones para proteger la salud y por seguridad.

Se exhortó a la población a utilizar el método de cebolla al vestir, portando capas de ropa para mantener una temperatura adecuada en todos los espacios; además de cubrir natiz y boca al salr de los lugares cálidos.

Ante las bajas temperaturas, vestirte en capas te ayuda a conservar el calor corporal.



En este video te explicamos cómo aplicar el método de la cebolla… 🧅 pic.twitter.com/qUrvPLv7R0 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 29, 2026

También se recomienda consumir abundantes líquidos y frutas con vitamina C, así como mantener la atención en menores de edad, personas adultas mayores, y animales de compañía.

Para quienes se encuentren en los lugares con alerta por posible caída de nieve o aguanieve, se recomienda utilizar cobijas, cobertores, y ropa térmica al interior de los hogares, así como evitar corrientes de aire frío.

¡El frío continuará durante la madrugada del domingo! ❄️🌬️



Se prevén temperaturas bajo cero y heladas en zonas serranas de diversas entidades del país:



❄️ -10 a -5 °C: Durango y Chihuahua.



❄️ -5 a 0 °C: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas,… pic.twitter.com/xTEdXVpYPc — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 29, 2026

Ante las lluvias se hizo un llamado a la población para no tirar basura en calles, barrancas, y cauces de agua, así como conducir con las luces encendidas, disminuir la velocidad, guardar la distancias entre vehículos.

Si se requiere salir mientras llueve se recomienda no cruzar ríos, arroyos, o calles con encharcamientos, y resguardarse en un lugar seguro en caso de que las precipitaciones se intensifiquen.

Este día, la primera tormenta invernal se debilitará ⤵️ a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera 🌬️, ocasionando #Lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo; lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche. pic.twitter.com/DAHec4yvYJ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 29, 2026

Por las fuertes rachas de viento por el evento de “Norte” se recomienda asegurar láminas, tinacos, macetas y todos los objetos que se encuentren sueltos en el exterior, así como alejarse de muros, árboles frondosos o espectaculares ante un posible desprendimiento.

Para la población en general se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil locales, así como mantenerse alerta de cualquier alerta y permanecer informados por medio de canales oficiales.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗖𝗡𝗣𝗖 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀. pic.twitter.com/Zw1ymmkhY6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 29, 2026

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