Este domingo la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene activas las alertas por las bajas temperaturas y precipitaciones que se registrarán en varias entidades del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la primera tormenta invernal se mantiene sobre el occidente del país, por lo que esta generará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero.
También se esperan lluvias intensas en Michoacán y Oaxaca; muy fuertes en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; fuertes en Veracruz; y chubascos en Jalisco y Colima.
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El ambiente frío a muy frío prevalecerá en las entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país; además, se pronostica probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de metros sobre el nivel del mar de:
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
Recomendaciones de la CNPC
Ante el pronóstico del clima emitido por el SMN, y la llegada del frente frío número 9 por el norte y noreste de la República Mexicana, la CNPC emitió algunas recomendaciones para proteger la salud y por seguridad.
Se exhortó a la población a utilizar el método de cebolla al vestir, portando capas de ropa para mantener una temperatura adecuada en todos los espacios; además de cubrir natiz y boca al salr de los lugares cálidos.
También se recomienda consumir abundantes líquidos y frutas con vitamina C, así como mantener la atención en menores de edad, personas adultas mayores, y animales de compañía.
Para quienes se encuentren en los lugares con alerta por posible caída de nieve o aguanieve, se recomienda utilizar cobijas, cobertores, y ropa térmica al interior de los hogares, así como evitar corrientes de aire frío.
Ante las lluvias se hizo un llamado a la población para no tirar basura en calles, barrancas, y cauces de agua, así como conducir con las luces encendidas, disminuir la velocidad, guardar la distancias entre vehículos.
Si se requiere salir mientras llueve se recomienda no cruzar ríos, arroyos, o calles con encharcamientos, y resguardarse en un lugar seguro en caso de que las precipitaciones se intensifiquen.
Por las fuertes rachas de viento por el evento de “Norte” se recomienda asegurar láminas, tinacos, macetas y todos los objetos que se encuentren sueltos en el exterior, así como alejarse de muros, árboles frondosos o espectaculares ante un posible desprendimiento.
Para la población en general se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil locales, así como mantenerse alerta de cualquier alerta y permanecer informados por medio de canales oficiales.
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