¡Saca la cobija de tigre! Los mejores memes del frío extremo que congela a México

En la CDMX, se ha activado la alerta roja por lluvias a raíz de la primera tormenta invernal de la temporada, con posibilidad de aguanieve o nieve en las partes altas y montañosas del sur y poniente de la capital.

En otras zonas del país también se han reportado bajas de temperatura, lo que ha provocado que en redes sociales comiencen a circular diversos memes por quienes sienten que el frío les llega hasta los huesos y que no hay chamarra o cobija de tigre que pueda ayudarles a estar más abrigados.

Yo envuelto con mi cobija de tigre 😂 pic.twitter.com/bKRFMyCUW6 — Brian. (@Briangg_) November 27, 2026

A veces en cuanto te dicen que hará frío, enseguida quieres enredarte en las cobijas y desaparecer del mundo hasta que el clima mejore, aunque parece que en esta ocasión, tendremos que acostumbrarnos a él nuevamente.

En las regiones serranas de entidades como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas se han registrado mínimas de -5 a 0 °C con heladas.

q pinche frío alv, ya voy sacando mi cobija de tigre pic.twitter.com/vfEomn5rZk — Gaby★🇲🇽 (@Gabittth) November 28, 2026

Por otro lado, en CDMX se han presentado cielos nublados, lluvias persistentes y un ambiente frío, con temperaturas mínimas estimadas entre los 4 y 6 °C, mientras que en el Estado de México se registran marcas más gélidas, con mínimas que rondan entre los -1 y 1 °C.

Algunos Internautas incluso recuerdan icónicos momentos mientras soportan el frio en el primer día de la temporada donde verdaderamente se vuelve necesario el uso de chamarras, suéteres y lo que nos ayude a permanecer calientitos.

Las autoridades mantienen activas diversas alertas por el descenso térmico, rachas de viento de 30 a 50 km/h y precipitaciones notables que continuarán durante el fin de semana, recomendando a la población abrigarse en capas y extremar precauciones.

Para muchos, esto es incluso desmoralizante, ya que no dan ganas de salir de la cama y hacer las actividades cotidianas se convierte en una lucha contra la temperatura y las lluvias que la acompañaron.

No hay duda que con este frío, se antoja estar bien tapado, calientito y en la comodidad de tu cama con la clásica cobija de tigre que te puede salvar de una buena neumonía.

Pese a esto, es bien sabido que los Team Frio también nos tapamos en varias capas de cobijas para aguantar el clima, pero siempre será preferible a andar sudando todo el día por el calor.

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