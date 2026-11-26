En el 2027 se registrará uno de los tres eclipses solares totales que han sido pronosticados para la península ibérica, y en La Razón te compartimos todos los detalles que necesitas conocer.

El eclipse solar que se registrará en el 2027 será especial, pues además del ocurrido el pasado 12 de agosto y el que se espera en 2028, la Península Ibérica no volverá a presenciar este fenómeno hasta 25 años después.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, el 2 de agosto del 2027 las personas podrán disfrutar una vez más de un eclipse solar total que oscurecerá el cielo de Europa y África.

🌞🌑 ¿Cómo se verá el eclipse del 2 de agosto de 2027 en tu localidad?



Descarga la infografía de tu zona para explorar su evolución, duración, porcentaje de oscurecimiento y muchos más detalles.



🔸En el apartado “Desde los municipios” del portal Eclipses visibles en España👉… pic.twitter.com/k8VeDWYEcu — Instituto Geográfico Nacional-O.A.CNIG (@IGNSpain) November 25, 2026

Dónde y cómo ver el eclipse solar del 2 de agosto

El eclipse solar del 2 de agosto se verá alrededor de las 10:50 horas, y pese a que en algunos países se verá en su totalidad, en otros solamente será visible parcialmente o no podrá verse.

Los lugares en donde podrá verse el eclipse solar en su totalidad son:

Sur de España : Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Ceuta y Melillia

Norte de África : Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, y Egipto

Asia Occidental: Arabia Saudita y Yemen

Eclipse solar 2 agosto 2027 ı Foto: NASA

Se estima que este eclipse tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos, comenzando desde las 09:44 horas y continuando su recorrido hasta las 12:02 horas aproximadamente.

Adicionalmente, durante su recorrido este eclipse alcanzará su fase total al pasar por Egipto alrededor de las 12:00 horas, por lo que las personas que se localicen cerca del estrecho de Gibraltar podrán disfrutar este fenómeno en vivo.

Se espera que el oscurecimiento que se registre a causa del eclipse sea de 70 por ciento aproximadamente, por lo que quienes deseen disfrutar de este fenómeno pueden preparar todo lo necesario con antelación.

Eclipse solar 2 agosto 2027 ı Foto: Instituto Geográfico Nacional de España

Es importante recordar que los eclipses solares; sin importar si son parciales o totales, no deben ser vistos directamente, pues esto puede producir daños permanentes en los ojos.

Por tanto, para poder observar un eclipse solar de manera segura se deben utilizar lentes con filtros especiales que estén certificados, o bien, recurrir a algunas de las técnicas de observación indirecta.

Debido a que este eclipse se registrará principalmente en Europa, África y Asia Occidental, este fenómeno no podrá verse desde México directamente; sin embargo, se puede seguir alguna transmisión en vivo.

☀️Mañana, 12 de agosto, España vive el primero de los tres eclipses de esta década.

Y conviene saber una cosa antes de mirar al cielo: el daño ocular por mirar al sol no duele.



👁️La retinopatía solar es un daño fototóxico de la retina. No hay dolor inmediato, no hay señal de… pic.twitter.com/nZtegThZLR — SEMERGEN | Médicos de Atención Primaria (@SEMERGENap) August 11, 2026

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