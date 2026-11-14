Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En medio de las disputas políticas, la polarización, las guerras y las crisis económicas, los mexicanos mantenemos algo tan elemental como la capacidad de levantar la mirada al cielo. Y no se trata sólo de observar las estrellas, sino de conservar la curiosidad, cuestionar nuestras certezas y buscar explicaciones sobre el mundo en el que vivimos.

En un país donde prácticamente cualquier diferencia termina convertida en una batalla política, donde los hechos se acomodan a conveniencia y las mentiras encuentran terreno fértil, el conocimiento adquiere una importancia que va mucho más allá de las aulas y los laboratorios. Sin ciencia no hay democracia.

Hace unos días tuve oportunidad de participar en una extraordinaria conversación con dos hombres que han dedicado sus vidas al estudio del universo: José Franco, exdirector del Instituto de Astronomía de la UNAM, y Bruno Monflier, científico francés que hace 36 años impulsó La Noche de las Estrellas en Francia, iniciativa que ambos llevaron a México hace 17 años.

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Los escuché hablar de astronomía, de los misterios del universo y de esa fascinación que durante siglos ha llevado al ser humano a buscar respuestas más allá de nuestro planeta. Pero hubo un momento en que la conversación tomó un rumbo que me pareció particularmente interesante: la relación entre el conocimiento científico, el ejercicio del poder y la calidad de nuestra democracia.

Monflier lanzó una afirmación que debería estar presente en cualquier discusión seria sobre el futuro de nuestro país: “La ciencia es absolutamente esencial para la democracia; sin ciencia no hay democracia”.

La frase obliga a revisar algunos de los grandes pendientes de nuestra vida pública. Durante décadas, México ha concentrado buena parte de sus esfuerzos democráticos en construir instituciones electorales, establecer contrapesos, regular la competencia entre partidos y garantizar la transmisión pacífica del poder.

Sin embargo, hemos prestado menos atención a la formación de ciudadanos capaces de analizar, cuestionar y evaluar las decisiones de quienes gobiernan.

Podemos tener leyes electorales cada vez más complejas, organismos especializados, tribunales, legisladores y mecanismos de participación ciudadana, pero ninguna de esas estructuras sustituye la capacidad de una sociedad para comprender su realidad.

La democracia necesita ciudadanos que voten, desde luego, pero también ciudadanos que piensen, que cuestionen y que no acepten como verdad todo aquello que provenga de una autoridad, un dirigente político o una figura con millones de seguidores en las redes sociales.

Las cifras de crecimiento económico, los indicadores de seguridad, los resultados educativos y las estadísticas sobre pobreza suelen quedar atrapados en interpretaciones que responden más a las posiciones partidistas que al interés por comprender lo que realmente ocurre. Lo preocupante comienza cuando la evidencia pierde importancia frente a la necesidad de imponer una versión de los hechos.

Vivimos, además, una contradicción: nunca habíamos tenido tantas herramientas para acceder al conocimiento y, al mismo tiempo, tantas posibilidades de construir realidades paralelas alrededor de una mentira.

La ciencia ofrece una disciplina intelectual que debería tener mayor presencia en nuestra cultura política. Investigar, contrastar información, reconocer errores y modificar conclusiones cuando aparecen nuevas evidencias son prácticas habituales en la investigación científica, pero todavía encuentran resistencias en la discusión pública.

En la política, rectificar suele interpretarse como una derrota. Reconocer un error puede convertirse en una concesión al adversario. Y cambiar de opinión frente a nuevos elementos llega a confundirse con debilidad, cuando debería ser una muestra de responsabilidad.

Por supuesto, la ciencia tampoco está exenta de errores, controversias o intereses. Su fortaleza reside precisamente en que sus conclusiones pueden revisarse y someterse al escrutinio de otros investigadores. Una práctica que no vendría mal trasladar con mayor frecuencia al ejercicio del poder.

José Franco introdujo en nuestra conversación otra reflexión: el conocimiento no puede permanecer encerrado en las universidades ni convertirse en privilegio de los especialistas. Su valor también está en compartirlo con la sociedad y utilizarlo para comprender nuestro entorno.

Y cuando hablamos de ciencia, Franco incorpora también a las ciencias sociales y las humanidades, fundamentales para entender los procesos históricos, los conflictos políticos, las relaciones humanas y las instituciones que organizan nuestra convivencia.

México necesita investigadores, universidades sólidas, recursos para generar conocimiento y una política científica de largo plazo. Pero también necesita que ese conocimiento llegue a los ciudadanos y les permita participar con mayores elementos en las decisiones colectivas.

La educación científica no debería limitarse a la formación de futuros médicos, ingenieros, físicos o especialistas en nuevas tecnologías. También puede contribuir a formar personas capaces de distinguir una opinión de un hecho comprobable, reconocer la manipulación y exigir explicaciones a quienes ejercen responsabilidades públicas.

La posibilidad de que un niño observe por primera vez la Luna a través de un telescopio puede parecer un acontecimiento menor frente a los grandes problemas nacionales. Sin embargo, despertar su interés por investigar, formular preguntas y buscar explicaciones tiene un valor que difícilmente puede medirse en términos inmediatos.

Tal vez ese niño nunca se convierta en científico. Quizá termine dedicándose al derecho, la economía, el periodismo o la política o a llevar una vida decente con base en el trabajo digno. Pero habrá descubierto que el conocimiento no depende de aceptar lo que otros dicen, sino de tener la curiosidad y las herramientas para comprobarlo.

Y ésa es una lección que nuestra democracia necesita: ciudadanos capaces de cuestionar al poder desde el conocimiento, no solamente desde sus convicciones políticas.

La ciencia no resolverá nuestras diferencias políticas ni eliminará los conflictos propios de una sociedad plural. Pero puede ayudarnos a discutir con mejores argumentos y a reconocer que ninguna posición política tiene el monopolio de la verdad.

Después de aquella conversación con José Franco y Bruno Monflier me quedó una convicción: una democracia también se fortalece cuando sus ciudadanos aprenden a preguntar, a dudar y a exigir razones antes de aceptar certezas.

En un país donde la política pretende explicarlo todo, quizá nos haga falta mirar un poco más al cielo para comprender mejor lo que sucede aquí abajo.

RADAR

NOCHE MÁGICA. Este sábado 14 de noviembre se celebrará La Noche de las Estrellas, una de las mayores iniciativas de divulgación científica de América Latina. Con el impulso de la UNAM, la Embajada de Francia en México y una amplia comunidad académica y cultural, a la que se suma la revista Obsidiana, dirigida por Laman Carranza, la jornada busca acercar la astronomía y la ciencia a miles de familias.

La celebración tendrá 128 sedes, 124 de ellas distribuidas en 30 estados de México, además de actividades en Colombia, Guatemala y Costa Rica.

La invitación está abierta a todos. En Las Islas de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, habrá más de 200 telescopios, planetarios, conferencias, talleres, música y actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos, de las 15:00 a las 22:00 horas. Las sedes y sus programas pueden consultarse en www.nochedelasestrellas.org.mx. Una oportunidad para que las familias se acerquen a la ciencia y descubran, juntas, los misterios del universo.