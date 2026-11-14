• Renuncias tras salida de Taddei

Poco a poco, pero de manera consistente, nos informan, personas que tenían algún tipo de vínculo con Guadalupe Taddei han ido dejando sus posiciones en el INE. Suman ya 33 los funcionarios que se han separado de cargos a los que llegaron a instancias de la expresidenta —quien renunció tras revelaciones de presuntos conflictos de interés y corrupción en la institución—. Ayer se conoció que dimitieron Alejandro Sosa, Guadalupe Yessica Alarcón y Jorge Egren Moreno, quienes eran responsables del Registro Federal de Electores, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y del Servicio Profesional Electoral Nacional. La cifra de bajas muestra que los consejeros, encabezados por la presidenta provisional del Instituto, Blanca Cruz García, están llevando a cabo tareas de limpia. Y se anticipa que podrían aún ser más.

• Días cruciales para la UAM

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La próxima semana será crucial en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde estudiantes mantienen un paro que ya suma más de tres semanas. Es sabido que a la desatención de reclamos por servicios de mala calidad y por trabajos no concluidos, se añadió la criticada compra, por parte de la rectoría, de vehículos eléctricos Tesla. Así, lo que comenzó en un campus de la casa de estudios muy pronto se extendió a todos. Y es que en todos resultó que hay exigencias hasta ahora no atendidas. La rectoría, a cargo de Gustavo Pacheco deberá mostrar talento y capacidad de conciliación con el alumnado inconforme, dado que la prolongación del paro pone en riesgo la conclusión adecuada del trimestre. Este factor opera en contra de autoridades y comunidad escolar, pero agrega presión, sobre todo, a las primeras. Pendientes.

• Coscorrón de Citlalli a Reginaldo

Cuando aparecían indicios de que las tensiones entre Morena y el Partido del Trabajo empezaban a ceder —muchos asociaban esto a las partidas presupuestarias con las que se beneficiarán los Cendis petistas—, integrantes de las dirigencias de ambos partidos mostraron, una vez más, que no van por los mismos caminos. El punto de choque es nuevamente el proceso rumbo a la renovación de la gubernatura en Michoacán, para el que Morena designó coordinador a Carlos Torres Piña. Mientras el PT ha arropado a Raúl Morón, quien resultó derrotado en la encuesta. Ayer Citlalli Hernández decidió responderle públicamente —darle un coscorrón, para ser más precisos— a Reginaldo Sandoval y desmentir la realización de una nueva encuesta en esa entidad. “Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados”, le escribió en redes sociales la integrante de la dirigencia morenista al petista. Uf.

• En el día del cumpleaños

Ayer no se concretó una marcha que llegaría a la quinta del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa movilización, se informa, estaba organizada por familiares de un estudiante universitario presuntamente asesinado por policías estatales el año pasado. De acuerdo con informaciones que circularon ayer, la Secretaría de Gobierno de la entidad, encabezada por José Ramiro López Obrador, hermano del exmandatario, ofreció a los familiares analizar a profundidad el expediente del caso y evaluar con el Poder Judicial de la entidad la reposición del proceso. Tras aceptar este planteamiento, la marcha ya no se efectuó, aunque quedó abierta la posibilidad de que la siguiente semana sí. El más beneficiado con esa gestión de Pepín, se comenta, fue AMLO, quien ayer, en su cumpleaños, seguramente no tenía la intención de escuchar consignas que eclipsaran el coro de “Las Mañanitas”.

• Cuentas descongeladas

Y fue Rubén Rocha Moya quien logró el descongelamiento de cuentas en las que cobra tres pensiones. La Unidad de Inteligencia Financiera informó haber acatado una suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que permite al gobernador de Sinaloa con licencia cobrar las próximas mensualidades de sus pensiones por cesantía, jubilación y viudez. Es sabido que la UIF ordenó el bloqueo preventivo en mayo, luego de que se conocieran las acusaciones hechas por la Justicia de Estados Unidos en contra del de Badiraguato, por presuntos vínculos con el crimen organizado. El morenista litigó y ya obtuvo un beneficio, aunque no para todas las cuentas. Por cierto que muchos no creen que el morenista pudiera estar en algún aprieto económico. Más bien lo ven dando pasos jurídicos como parte de una acción política que no está dispuesto a pausar. ¿Será?

• Alianza PRI-PAN en Sonora

Donde ya quedó prácticamente configurada la contienda electoral del próximo año es en Sonora, se comenta, porque ayer el Partido Revolucionario Institucional designó a Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, como su coordinador estatal, algo que, hace poco más de una semana, ya había hecho también el Partido Acción Nacional. Es sabido que por Morena esa responsabilidad recayó en la senadora Lorenia Valles, mientras hay quienes juran que el tercer contendiente será el emecista Luis Donaldo Colosio. Con la decisión que la dirigencia tricolor tomó ayer, se confirma una alianza PRI-PAN. Y se desmiente la idea de que esos dos partidos no irían juntos porque se desdibujaban. Y no sólo eso, ahora, se indica, habrá que estar pendientes de en qué otras entidades acuerdan postular a los mismos candidatos. Ahí el dato.