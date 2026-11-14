Cuentas descongeladas 

Y fue Rubén Rocha Moya quien logró el descongelamiento de cuentas en las que cobra tres pensiones. La Unidad de Inteligencia Financiera informó haber acatado una suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que permite al gobernador de Sinaloa con licencia cobrar las próximas mensualidades de sus pensiones por cesantía, jubilación y viudez. Es sabido que la UIF ordenó el bloqueo preventivo en mayo, luego de que se conocieran las acusaciones hechas por la Justicia de Estados Unidos en contra del de Badiraguato, por presuntos vínculos con el crimen organizado. El morenista litigó y ya obtuvo un beneficio, aunque no para todas las cuentas. Por cierto que muchos no creen que el morenista pudiera estar en algún aprieto económico. Más bien lo ven dando pasos jurídicos como parte de una acción política que no está dispuesto a pausar. ¿Será?