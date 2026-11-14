INE multa a 27 organizaciones políticas

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por tres millones 928 mil 910 pesos a 27 organizaciones ciudadanas que buscaron convertirse en partidos políticos nacionales, además de amonestar públicamente a otras 52, tras detectar irregularidades relacionadas con el origen, destino y uso de sus recursos económicos.

Las sanciones alcanzaron a 79 agrupaciones que participaron en la constitución de nuevos partidos, luego de que la autoridad electoral revisó 402 informes mensuales en los que se reportó ingresos por 11 millones 207 mil 135 pesos y gastos por cinco millones 831 mil 805 pesos.

De acuerdo con el dictamen que aprobó el Consejo General este viernes, únicamente cuatro organizaciones presentaron una solicitud formal de registro como Partido Político Nacional (PPN), mientras que otras 78 no completaron el trámite.

TE RECOMENDAMOS: Gobierno federal indaga Pide revisar homicidios en datos del Inegi y el SESNSP

Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, defendió la revisión de los recursos que utilizaron las agrupaciones durante el procedimiento y sostuvo que “la democracia no sólo se cuenta en votos, se sostiene con cuentas claras”.

El consejero advirtió que “quien aspira a representar al pueblo debe empezar por rendirle cuentas con total honestidad”, al insistir en la obligación de transparentar el financiamiento de quienes pretenden incorporarse al sistema de partidos.

En la sesión, el órgano electoral aprobó cinco nombramientos para ocupar Vocalías Ejecutivas de Juntas Distritales, mediante la lista de reserva del Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Rita Bell López Vences, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias , precisó que las plazas corresponden a los distritos 07 y 19 del Estado de México, 01 de Nayarit, 03 de Puebla y 08 de Tamaulipas. Las vacantes surgieron después de la asignación ordinaria de cargos, debido a movimientos de personal, nuevas designaciones y desistimientos.