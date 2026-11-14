PT y Morena chocan, otra vez, por coordinación estatal

Reginaldo Sandoval, aseguró haber logrado un acuerdo para realizar una nueva encuesta para definir quién encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Michoacán, lo que posteriormente fue desmentido por la dirigencia guinda

Un nuevo encontronazo se registró ayer entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena, luego de que el coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, aseguró haber logrado un acuerdo para realizar una nueva encuesta para definir quién encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Michoacán, lo que posteriormente fue desmentido por la dirigencia guinda.

El jueves, Sandoval informó que había alcanzado un acuerdo con la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, para realizar una nueva medición en la entidad, donde el PT respalda al senador con licencia Raúl Morón, mientras que el guinda designó, el pasado 14 de septiembre, al exfiscal Carlos Torres Piña.

“Lo de Michoacán parece que era un poco lo que estaba en resistencia, nosotros reconocemos que hubo voluntad de que se haga una nueva medición y que ésta resuelva quién encabeza. Y nosotros estamos con Raúl Morón”, dijo Sandoval Flores.

Este viernes, Hernández Mora negó que exista un acuerdo con el PT que involucre a militantes o dirigentes de Morena en Michoacán, y acusó a Sandoval de faltar a la verdad en el diálogo entre aliados.

“Sobre las declaraciones de @ReginaldoSF_PT, quien, estoy segura, habla a título personal y no necesariamente a nombre del @PTnacionalMX, sostengo lo siguiente: Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados. Por prudencia, lo hemos dejado pasar, sobre todo porque cada semana nos reunimos con los dirigentes nacionales del PT y vamos avanzando en la construcción de nuestra coalición (reuniones en las que él no está, por cierto).

“Respecto a #Michoacán, no existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de Morena”, expuso.

Por separado, Montiel ha sostenido que la selección de coordinaciones estatales ya concluyó, y que el partido se encuentra en otra etapa de organización rumbo a 2027.

Sandoval ha expresado su exigencia para repetir el procedimiento y respaldó abiertamente a Morón, al asegurar que el senador cuenta con el apoyo mayoritario en la entidad. El propio aspirante cuestionó que las encuestas se hubieran levantado municipio por municipio y denunció una campaña de desprestigio en su contra.