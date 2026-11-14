En el día del cumpleaños

Ayer no se concretó una marcha que llegaría a la quinta del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa movilización, se informa, estaba organizada por familiares de un estudiante universitario presuntamente asesinado por policías estatales el año pasado. De acuerdo con informaciones que circularon ayer, la Secretaría de Gobierno de la entidad, encabezada por José Ramiro López Obrador, hermano del exmandatario, ofreció a los familiares analizar a profundidad el expediente del caso y evaluar con el Poder Judicial de la entidad la reposición del proceso. Tras aceptar este planteamiento, la marcha ya no se efectuó, aunque quedó abierta la posibilidad de que la siguiente semana sí. El más beneficiado con esa gestión de Pepín, se comenta, fue AMLO, quien ayer, en su cumpleaños, seguramente no tenía la intención de escuchar consignas que eclipsaran el coro de “Las Mañanitas”.