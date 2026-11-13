Aseguran casi 32 millones de cigarros apócrifos en puerto de Lázaro Cárdenas

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 31 millones 856 mil cigarros presuntamente apócrifos en cuatro contenedores procedentes de Hong Kong, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante una serie de operaciones que representan el segundo mayor volumen reportado en un mismo anuncio durante 2026.

El nuevo aseguramiento únicamente queda por debajo del registrado el 20 de agosto, cuando las autoridades federales interceptaron 52 millones 500 mil unidades provenientes de Vietnam, también en la terminal michoacana. Aquella intervención constituyó el mayor decomiso individual del año, mientras que el hallazgo actual corresponde a cuatro operaciones distintas.

Personal aduanero identificó los embarques después de que los sistemas de inteligencia detectaron irregularidades en las operaciones comerciales, lo que motivó inspecciones físicas para verificar el contenido de las cargas antes de su ingreso al mercado mexicano.

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En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró más de 31 millones de cigarros apócrifos, localizados en cuatro contenedores procedentes de Hong Kong.



Mediante labores de inteligencia aduanera e inspección,… pic.twitter.com/iPyMAa006Y — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 13, 2026

Tres contenedores concentraban 31 millones 500 mil cigarrillos de una misma marca comercial, distribuidos en lotes de 10 millones 560 mil, 10 millones 632 mil y 10 millones 308 mil piezas, respectivamente. Los productos presentaban características que llevaron a las autoridades a presumir su falsificación.

Una cuarta revisión permitió localizar otras 356 mil unidades de diferentes marcas, con las cuales el volumen total alcanzó los 31 millones 856 mil cigarros. Las dependencias no identificaron a las empresas importadoras ni precisaron el valor económico de la mercancía.

Los cuatro cargamentos permanecen bajo resguardo en los recintos fiscalizados del puerto, mientras las autoridades competentes determinan su situación jurídica. La ANAM tampoco informó sobre personas detenidas como resultado de estas intervenciones.

Apenas el 11 de noviembre, elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y personal aduanero detectaron otro embarque con 10 millones 656 mil cigarrillos presuntamente falsificados en la misma terminal. La mercancía ocupaba 888 cajas de cartón que contenían 532 mil 800 cajetillas.

Otros antecedentes muestran que el 31 de agosto las autoridades interceptaron 11 millones 88 mil piezas ocultas en un contenedor cuya documentación declaraba “lámparas”.

Para el 10 de septiembre, una nueva inspección permitió descubrir 8 millones 780 mil unidades procedentes de Hong Kong, dentro de un cargamento que supuestamente transportaba “cajas de papel para comida”.

📦 Personal de la #ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró 31 millones 856 mil cigarros presuntamente apócrifos en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

🛃 Se inspeccionaron cuatro contenedores procedentes de Hong Kong, con grandes cantidades de cigarros de… pic.twitter.com/ARyQFZQhjf — Aduanas de México (@AduanasMx) November 13, 2026

En octubre, el puerto michoacano registró otro decomiso de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos, tras una revisión que también derivó de los mecanismos de inteligencia y análisis de riesgos de la Agencia Nacional de Aduanas.

Por otra parte, la Secretaría de Marina informó el pasado 6 de noviembre que los aseguramientos de cigarros de procedencia ilícita alcanzaron 251 millones de unidades durante 2026, cifra que ya superaba los 215 millones registrados en todo 2025.

Ese informe también estableció que entre 2024 y el corte de noviembre de 2026 las instituciones federales decomisaron 481 millones de cigarrillos, equivalentes a 678 toneladas, con una afectación económica estimada en dos mil 375 millones de pesos para estructuras de la delincuencia organizada.

La dependencia identificó rutas internacionales relacionadas con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán. Del volumen total incautado durante ese periodo, 69.3 por ciento ingresó por vía marítima, mientras que los cargamentos aéreos representaron 198 toneladas y los terrestres otras 10.

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MSL