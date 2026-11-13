DEA advierte que perseguirá a políticos y funcionarios que protejan al CJNG

Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA)

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, advirtió que perseguirá a funcionarios corruptos y actores políticos que obtengan beneficios del narcotráfico, protejan sus estructuras o impulsen las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante una publicación en la red social X, el funcionario afirmó que esa agencia mantiene como máxima prioridad desmantelar al CJNG, al que calificó como una red terrorista. Para ello, señaló como objetivos a sus dirigentes, infraestructura financiera y operaciones criminales en el mundo.

Cole advirtió que su agencia y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional perseguirán a funcionarios y actores políticos que sostengan esas redes criminales, les brinden protección o lucren con ellas.

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“La corrupción y el narcotráfico van de la mano, independientemente del cargo político”, sostuvo, sin identificar a personas concretas.

🚨 #EEUU | La @DEAHQ irá contra líderes del #CJNG y funcionarios que presuntamente protejan al grupo criminal, advierte @DEATerryCole.



El funcionario aseguró que Estados Unidos mantendrá como prioridad desmantelar al cártel mediante acciones contra sus estructuras financieras y… pic.twitter.com/Cwvxuzqaxm — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 14, 2026

También exigió cuentas a los responsables de introducir drogas en las comunidades estadounidenses, alimentar la violencia y causar cientos de miles de muertes entre sus compatriotas. El mensaje no precisó investigaciones ni acciones operativas específicas.

El funcionario advirtió que no habrá refugios seguros ni inmunidad para los implicados y rechazó cualquier tolerancia hacia sus actividades. Además, subrayó que proteger vidas estadounidenses y garantizar la seguridad nacional constituye una obligación que no admite negociación.

La advertencia de Cole llegó después de que un tribunal estadounidense condenó a Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, a 22 años y seis meses de prisión por narcotráfico internacional y delitos con armas de fuego. Al referirse al hermano de “El Mencho”, el funcionario destacó su papel en la expansión del CJNG y sostuvo que la sentencia demuestra que ningún dirigente criminal queda fuera del alcance de la justicia de su país.

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MSL