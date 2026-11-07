Marina asegura 678 t de cigarros de contrabando

El incremento de casi 1,600% en el volumen interceptado entre 2024 y 2026 demuestra cómo el contrabando de tabaco es una de las principales fuentes de financiamiento del cártel.

La Secretaría de Marina (Semar) reportó el aseguramiento de 678 toneladas de cigarrillos de contrabando entre 2024 y 2026, equivalentes a 481 millones de unidades, con una afectación económica estimada de dos mil 375 millones de pesos para estructuras de la delincuencia organizada, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El volumen de mercancía ilícita decomisada aumentó de 15 millones de piezas en 2024 a 215 millones durante 2025, mientras que en lo que va de 2026 alcanzó los 251 millones, de acuerdo con los registros de las autoridades federales.

De las 678 toneladas aseguradas durante tres años, 470 corresponden a cargamentos transportados por vía marítima, cantidad que representa 69.3 por ciento del total. Otros 198 ingresaron por rutas aéreas y 10 por operaciones terrestres.

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2,375 Millones de pesos fue la afectación económica al cártel

Las investigaciones permitieron identificar conexiones comerciales y logísticas con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

Según la dependencia, estas maniobras podrían formar parte de mecanismos destinados a ocultar la procedencia de los cargamentos, modificar sus registros comerciales y facilitar su traslado a través de distintas rutas antes de llegar a México.

Para identificar estas operaciones, la Marina estableció mecanismos de intercambio de información con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina (GAM); instituciones que participan en el análisis de movimientos financieros, comerciales y de transporte.

A través de los Grupos de Análisis de Riesgo, las autoridades cruzan datos sobre importaciones, operaciones portuarias y movimientos de mercancías que presentan posibles irregularidades. En estas tareas también intervienen la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop) y la Unidad de Inteligencia Naval (UIN).

Mediante este sistema de vigilancia coordinado, las instituciones federales buscan identificar intermediarios, detectar posibles esquemas de evasión fiscal y reconstruir las cadenas de suministro de mercancías que les permiten a las organizaciones delictivas distribuir productos de procedencia ilícita.