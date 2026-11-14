Van 40.2 mdp al Conservatorio de Música en Edomex

La Jefa del Ejecutivo con la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez (izq.), ayer, en Tultepec.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la inversión de 40.2 millones de pesos para la construcción del Conservatorio de Música en el municipio de Tultepec, Estado de México. Los recursos provendrán de las recuperaciones hechas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) de los aseguramientos a la delincuencia organizada.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, expuso que las nuevas instalaciones ofrecerán una ampliación de formación artística que ya existe en el municipio y profesionalizará la enseñanza musical, con una cobertura proyectada para tres mil 500 estudiantes, mil 500 en bachillerato y dos mil para educación superior.

El Tip: En los Tianguis del Bienestar se han entregado: ropa, calzado y enseres domésticos, a sectores vulnerables por un monto estimado de 589 millones 296 mil 233 pesos.

La construcción, que se prevé concluir en 2028, estará a cargo del gobierno municipal y será acompañado por la Secretaría de Cultura en cuanto al diseño técnico de los espacios especializados y la definición de la instrumentación.

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La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, destacó que el apoyo da muestra de la generosidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de su compromiso con el futuro de las juventudes.

El Indep ha recaudado más de 407 millones de pesos de los distintos esquemas de comercialización del patrimonio que es asegurado al crimen, particularmente a la delincuencia organizada.

8 Entidades del país han organizado Tianguis del Bienestar

La directora del Indep, Mónica Fernández Balboa, destacó que la subasta realizada este 12 de noviembre alcanzó resultados históricos al llegar a los 102 millones de pesos, principalmente con la venta de 57 de 62 motocicletas que se incautaron al exatleta olímpico Ryan Wedding, quien fue vinculado con el Cártel de Sinaloa. Comentó que las otras cinco serán subastadas en el ejercicio del 27 de noviembre y afirmó que en esta ocasión participaron deportistas , personajes internacionales y coleccionistas.

Estimo que esta semana el fondo del Gabinete Social llegará a los 600 millones de pesos y será destinado a las entregas de Tianguis del Bienestar, cuyos recursos se recaudan de las incautaciones y monetización de las mismas subastas.