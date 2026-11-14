Aguilar defiende reforma judicial y a sectores excluídos

Al encabezar la presentación del informe de labores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, defendió la reforma judicial al sostener que el Poder Judicial debe dar prioridad a los asuntos que afectan a sectores históricamente excluidos y consideró que la transformación va en la dirección correcta.

El ministro presidente señaló que el balance presentado por el director del instituto, Benjamín Rubio Chávez, abre una etapa en la que los órganos del Poder Judicial de la Federación informarán a la ciudadanía sobre su trabajo. Asimismo, adelantó que la SCJN presentará su informe el próximo 10 de diciembre.

El IFDP presta servicios gratuitos de defensa penal federal y asesoría jurídica. En septiembre, al cumplirse el primer año de la nueva integración del Poder Judicial, Aguilar informó que el instituto atendió 57 mil 659 solicitudes de defensa y asesoría, 12 mil 258 más que en el periodo anterior, y reportó dos mil 202 preliberaciones. También dio cuenta de la apertura de 12 casas de asesoría jurídica intercultural.

La defensa de la reforma judicial ocurre una semana después de que Aguilar presentó a Ricardo Monreal y Raúl Bolaños, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, respectivamente, una propuesta de nuevos cambios al Poder Judicial.

En octubre, los titulares de los cuatro órganos del Poder Judicial habían entregado al Ejecutivo una propuesta de cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Amparo. Entre sus planteamientos estaban ampliar la autonomía presupuestal de la Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como reglamentar el funcionamiento de las secciones de la Suprema Corte.