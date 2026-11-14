Pide revisar homicidios en datos del Inegi y el SESNSP

El Gobierno federal ya indaga a qué se debió la diferencia de más de cinco mil homicidios entre los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), respecto a 2025. En su último balance, el Inegi reportó que el año pasado cerró con 29 mil 488 asesinatos, mientras que el SESNSP cerró su informe con 24 mil 348.

La Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que ya se instaló una mesa de trabajo conjunta para hallar la causa de esta discrepancia, para lo cual se realiza una revisión en cada entidad federativa y los informes de sus fiscalías, así como los datos aportados por el Registro Civil.

Consideró que esta diferencia podría deberse a la metodología y plazos que cada instancia considera para sus balances, así como los tiempos que toma el acreditar una muerte, ya que en los registros no sólo se toman en cuenta los decesos inmediatos, sino quienes pierden la vida días después de haber sufrido una lesión y que, hasta entonces, se configura el delito de homicidio.

Explicó que la información del SESNSP se alimenta de los informes que recaban las fiscalías estatales y que las condiciones en las que se desarrollan los homicidios son las que explicarían por qué el balance registró menos asesinatos.

En cambio, explicó que el Inegi se basa en las actas de defunción:“La fuente del Inegi, para el dato final, viene de los registros y de las actas de defunción. Eso viene del registro de un homicidio doloso, viene de los médicos legistas o los médicos que hacen su certificado cuando una persona fallece, y ya del acta de defunción de los registros civiles de cada estado. Esa es la revisión que hace el Inegi. El Inegi da una cifra preliminar y luego da su cifra definitiva en este caso del 2025”.