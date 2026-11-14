Siguen renuncias en INE tras salida de Taddei; hoy, tres más

La etapa de cambios en la estructura directiva del Instituto Nacional Electoral (INE), continúa, con la renuncia de Guadalupe Yessica Alarcón Góngora a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y la revisión de otros funcionarios de primer nivel, después de que las 10 consejerías alcanzaron acuerdos para renovar áreas estratégicas del organismo.

Entre los funcionarios cuyas salidas también han trascendido se encuentran Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, y Jorge Egren Moreno Troncoso, responsable del Servicio Profesional Electoral Nacional. Ambos forman parte de la estructura que permanece bajo evaluación.

El nuevo movimiento ocurre después de que el INE había señalado en días recientes 30 bajas por renuncia en distintas áreas administrativas, técnicas y directivas, tras la salida de su anterior presidenta, el 26 de octubre, con lo que ya suman 33 dimisiones.

De ese recuento, 17 personas pertenecían a la oficina de Taddei, incluido su jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, mientras que otras tres ocupaban cargos directivos: José Alberto Pérez de Acha, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, de Comunicación Social. También Juan Manuel Vázquez Barajas, quien encabezaba la oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Pablo Chirinos Benítez, exresponsable de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El organismo reportó otras separaciones en áreas de administración, transporte y procesos registrales.

El INE explicó entonces que la revisión comprende a la Junta General Ejecutiva y a las personas que ocupan cargos de primer nivel, además de las relaciones funcionales y los procedimientos de contratación que requieren análisis a partir de información pública reciente.

Este proceso comenzó después de que la administración de Taddei enfrentó señalamientos por presuntas irregularidades en contratos con empresas proveedoras y posibles conflictos de interés, particularmente en torno al empresario José Alfredo Hernández Casillas.

La salida de Alarcón Góngora consta en una carta del 13 de noviembre, dirigida a la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, en la que establece el próximo domingo 15 como su último día de labores, tras ocupar la encargaduría de despacho desde el 7 de mayo de este año.

Cruz García confirmó que las 10 consejerías alcanzaron acuerdos durante una reunión privada celebrada el jueves para avanzar en la renovación de las áreas directivas, después de varios días de discusiones sobre la permanencia de funcionarios que ocuparon puestos estratégicos durante la administración de Guadalupe Taddei.

La funcionaria también ha señalado que las decisiones sobre la continuidad de los altos mandos deben responder a evaluaciones de desempeño y criterios institucionales, con participación de las 10 consejerías, sin que la salida del personal implique necesariamente la existencia de alguna responsabilidad administrativa.

Respecto a su separación, Alarcón Góngora aseguró que comunicó su decisión desde el 12 de noviembre y rechazó que su renuncia obedeciera a señalamientos sobre su desempeño o a una petición de las autoridades electorales.

“Deseo dejar expresa constancia, como le manifesté personalmente, que esta determinación responde a motivos estrictamente personales, sin que medie una solicitud, presión, falta laboral, responsabilidad administrativa o de cualquier otra materia”, expuso en el documento.

Además, sostuvo que había buscado concluir su relación laboral desde meses atrás, aunque no había conseguido formalizar su salida. Agradeció a los integrantes del Consejo General que aceptaran su determinación y afirmó que tomó la decisión después de un periodo de reflexión.

La funcionaria también defendió su trayectoria dentro de la institución y aseguró que su desempeño profesional constituyó el único respaldo para acceder a sus responsabilidades.

“Hoy valoro mucho su apertura y apoyo para concluir un ciclo en los mejores términos, porque el deber cumplido siempre encuentra su propio cauce, y porque la única carta de recomendación que me trajo al Instituto fue mi trabajo”, manifestó Alarcón Góngora.

La funcionaria había ocupado previamente la encargaduría de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos desde enero de 2024, por designación de Taddei Zavala. En mayo de 2026 asumió la conducción de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, área responsable de tramitar procedimientos relacionados con presuntas infracciones a la legislación electoral.

Por ahora, el Consejo General continuará con la evaluación de los puestos estratégicos y la definición de encargadurías de despacho para garantizar la operación del organismo, que prepara las elecciones federales de 2027 bajo una presidencia provisional, mientras la Cámara de Diputados resuelve la designación definitiva.

En ese contexto, se designó a Ricardo Chincoya Zambrano como presidente del Comité de Transparencia, a propuesta de Cruz García. El funcionario dirigió el área de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y antes ocupó cargos de ponencia en el Inai.

Dejan a FGR o ASF indagar ligas de Somos

| Redacción |

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo dijo que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) decidir si abren una investigación contra el partido Somos, por el supuesto vínculo de sus integrantes con la red empresarial que acaparó contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La mandataria destacó los expedientes que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abrió por las presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral y en los que aparecen los nombres de Edmundo Jacobo Molina, Roberto Heycher Cardiel y Ana Laura Martínez, exfuncionarios del órgano y hoy militantes del partido rosa.

Sin profundizar en su opinión al respecto, la mandataria comentó en conferencia de prensa: “Por eso depende de la Auditoría o de la Fiscalía pero es relevante en la nota que sale hoy”.

La mandataria reiteró su rechazo a que se adjudiquen las irregularidades únicamente a la gestión de Guadalupe Taddei como presidenta del INE, pues insistió en que desde las administraciones anteriores se permitió y mantuvo la concentración de contratos por parte del mismo grupo empresarial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ı Foto: Cuartoscuro

“Porque ahora la narrativa que quieren colocar es: ‘No, no, no, todo empezó con Taddei’. No. Perdón. Particularmente el tema del monopolio de las empresas vinculadas con las elecciones viene de hace mucho y ninguna de las administraciones hicieron nada para desarticular ese monopolio, que en algunos de los casos ni siquiera producían papelería electoral sino que eran intermediarios”, declaró.

Por ello insistió en que la FGR y la ASF deben de investigar a profundidad este caso, mientras que al interior del INE se debe de sanear su funcionamiento para que las elecciones del próximo año salgan adelante, ya que además aseguró que esto podría llevar a que los comicios reduzcan su costo.

Por otro lado, criticó los montos con los que se retiraron exfuncionarios del instituto, al recibir montos por arriba de los 11 millones de pesos al dejar el Instituto, aunque consideró que ello no consistió algo ilegal, sí le parece “inmoral”.

“También, que puede ser legal, pero también es inmoral, pues lo que se dieron los consejeros que salieron, como retiro 11 millones de pesos, 13 millones de pesos de liquidación por salir del INE ¿cuándo se ha visto eso? Lorenzo Córdova creo que fueron 11 millones de pesos, éste y el otro, el que fue secretario ejecutivo pues no sé cuántos años, se llevó más millones de pesos como liquidación”, dijo.