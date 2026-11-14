Renuncias tras salida de Taddei

Poco a poco, pero de manera consistente, nos informan, personas que tenían algún tipo de vínculo con Guadalupe Taddei han ido dejando sus posiciones en el INE. Suman ya 33 los funcionarios que se han separado de cargos a los que llegaron a instancias de la expresidenta —quien renunció tras revelaciones de presuntos conflictos de interés y corrupción en la institución—. Ayer se conoció que dimitieron Alejandro Sosa, Guadalupe Yessica Alarcón y Jorge Egren Moreno, quienes eran responsables del Registro Federal de Electores, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y del Servicio Profesional Electoral Nacional. La cifra de bajas muestra que los consejeros, encabezados por la presidenta provisional del Instituto, Blanca Cruz García, están llevando a cabo tareas de limpia. Y se anticipa que podrían aún ser más.

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