Alianza PRI-PAN en Sonora

Donde ya quedó prácticamente configurada la contienda electoral del próximo año es en Sonora, se comenta, porque ayer el Partido Revolucionario Institucional designó a Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, como su coordinador estatal, algo que, hace poco más de una semana, ya había hecho también el Partido Acción Nacional. Es sabido que por Morena esa responsabilidad recayó en la senadora Lorenia Valles, mientras hay quienes juran que el tercer contendiente será el emecista Luis Donaldo Colosio. Con la decisión que la dirigencia tricolor tomó ayer, se confirma una alianza PRI-PAN. Y se desmiente la idea de que esos dos partidos no irían juntos porque se desdibujaban. Y no sólo eso, ahora, se indica, habrá que estar pendientes de en qué otras entidades acuerdan postular a los mismos candidatos. Ahí el dato.