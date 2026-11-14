Coscorrón de Citlalli a Reginaldo 

Cuando aparecían indicios de que las tensiones entre Morena y el Partido del Trabajo empezaban a ceder —muchos asociaban esto a las partidas presupuestarias con las que se beneficiarán los Cendis petistas—, integrantes de las dirigencias de ambos partidos mostraron, una vez más, que no van por los mismos caminos. El punto de choque es nuevamente el proceso rumbo a la renovación de la gubernatura en Michoacán, para el que Morena designó coordinador a Carlos Torres Piña. Mientras el PT ha arropado a Raúl Morón, quien resultó derrotado en la encuesta. Ayer Citlalli Hernández decidió responderle públicamente —darle un coscorrón, para ser más precisos— a Reginaldo Sandoval y desmentir la realización de una nueva encuesta en esa entidad. “Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados”, le escribió en redes sociales la integrante de la dirigencia morenista al petista. Uf.

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