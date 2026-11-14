Asturias regresa a su patria

Miguel Ángel Asturias, el gran escritor guatemalteco, Premio Nobel de Literatura en 1967, falleció en Madrid en 1974 y días después fue enterrado en el cementerio Pére Lachaise de París. El autor de El señor presidente (1946) y Hombres de maíz (1949) se había exiliado, como muchos otros intelectuales de su generación, tras el golpe de Estado de Carlos Castillo Armas y la CIA que derrocó al presidente democrático Jacobo Arbenz en 1954.

Luego de largas residencias en Buenos Aires, Santiago de Chile y, finalmente, Génova, Asturias fue nombrado embajador en París en 1966 por el gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Regresaba entonces Asturias a la ciudad donde había vivido de joven, exiliado de la dictadura de José Manuel Estrada Cabrera, entre los años 20 y 30 y donde a través de la antropología y la lingüística se había familiarizado con las cosmogonías mayas de la región mesoamericana.

Intelectual y político central en el nacionalismo revolucionario guatemalteco de la línea de Bernardo Arévalo y Jacobo Arbenz, Asturias fue un precursor de la novela de dictadores con El señor presidente (1946). Pensada como una alegoría de la dictadura de Estrada Cabrera, la novela de Asturias sirvió, como estudiara Ángel Rama, de inspiración y contraste para las ficciones sobre dictaduras latinoamericanas que se sucedieron en los años 70: Yo el supremo (1974) de Augusto Roa Bastos, El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez.

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Ahora sabemos, por la correspondencia entre los narradores del boom, que la convergencia de aquellas novelas a mediados de los 70, además del contexto autoritario regional, tenía como trasfondo la propuesta que a fines de los 60 había hecho Carlos Fuentes a esos y otros escritores latinoamericanos de compilar una antología con retratos de dictadores. Roa Bastos, Carpentier y García Márquez se tomaron en serio la tarea y pocos años después cada uno perfilaba a su dictador preferido.

Asturias fue un precursor tan importante para el boom como Juan Rulfo o Jorge Luis Borges, sin embargo, no siempre la crítica lo ha considerado así. Desde el punto de vista técnicamente narrativo, aquella novela de Asturias fue, en buena medida, el modelo con el que forcejearon los escritores latinoamericanos de las generaciones siguientes. Borges y Rulfo eran reverenciados por esos mismos escritores, pero ninguno de ellos aspiraba a imitar al argentino o al mexicano. Más accesible, estilísticamente, era el guatemalteco.

También fue fundamental Asturias para la literatura indigenista. Hombres de maíz era una recreación del Popol Vuh y de los Anales de los Xahil, que había estudiado el escritor durante su primer exilio parisino. Diez años antes que Visión de los vencidos (1959) de Miguel León Portilla, Asturias transcribía los mitos de los pueblos mayas, antes de la Conquista, y actualizaba las leyendas de comunidades sometidas, primero, a la evangelización y, luego, a la secularización moderna.

El gobierno civil de Méndez Montenegro fue breve y, a pesar de la fuerte ofensiva antiguerrillera, intentó dar alguna continuidad simbólica a la Revolución de Arévalo y Arbenz. Luego vendrían sucesivos regímenes militares anticomunistas hasta la llegada de los gobiernos civiles de derecha, de los años 90 para acá. Desde su llegada a la presidencia, el actual mandatario, Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, propuso la repatriación de los restos del escritor.

El gobierno de Emmanuel Macron accedió a la solicitud de Guatemala y entregó a la familia del escritor las cenizas de Asturias para su viaje de retorno al país natal. Los restos de algunos de sus seguidores en el boom, como Carlos Fuentes y Julio Cortázar, permanecen en Montparnasse, pero Asturias ha iniciado el regreso a casa, en un pequeño gesto de satisfacción, al menos, para la política cultural del presidente Arévalo.