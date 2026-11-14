Un salón que cuenta historias

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Una de las muchas virtudes del Salón de la Fama del Futbol, con sede en Pachuca, tiene que ver con mantener viva la memoria de lo que muchos futbolistas han hecho en la cancha, reconociendo cómo se han metido en la memoria de los aficionados haciéndolos parte de nosotros.

El futbol se encuentra en cada aficionado. Recordamos innumerables partidos los cuales son parte de nuestras vivencias. En muchos casos, se los contamos a nuestros hijos para ayudarles a ver el hoy del futbol.

El “yo lo vi jugar” es uno de los mayores elogios que un futbolista puede recibir de los aficionados. La memoria es efímera. Se nos van perdiendo los juegos en la mente, pero siempre habrá algo que los traiga de regreso, lo cual nos lleva de nuevo a la diversión, entretenimiento, al juego y, sobre todo, a la historia de nosotros mismos.

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Por lo general, nos acordamos de los jugadores de nuestros equipos y de aquéllos que por alguna razón siempre sentimos cerca. Igual tiene que ver por la forma en que jugaban o por la maldad que alguna vez les hicieron a nuestros equipos.

Al final de la historia todos caben. Todas y todos tienen que ver con nosotros y con el pasaje de la vida futbolera que siempre tenemos en nuestra mente.

Los jugadores se merecen un tributo. No caben todos, pero hay algunos a los que les reconocemos sus enormes capacidades y también sus actitudes en la cancha. Pasan por ahí los que tenían una infinidad de virtudes, pero también pasan aquéllos que a lo largo de su carrera terminaron por ser ejemplo en la cancha, y algo muy importante, fuera de ella.

El Salón de la Fama del Futbol ha venido recorriendo, desde hace 14 años, la historia del futbol. No es fácil distinguir a unos de otros porque en el fondo todas y todos tienen méritos. Cada año es un dolor de cabeza elegir quiénes son los que deben pasar a la investidura para convertirse en integrantes históricos del Salón de la Fama.

El proceso no es sencillo, pero al fin y al cabo es democrático y en medio de decisiones en que no se pierden las emociones y los recuerdos de quienes a lo largo de su vida se la han pasado viendo futbol, al tiempo que se la han pasado también escuchando historias, anécdotas, leyendas y hasta mentiras sobre los futbolistas.

Jesús Martínez ha logrado conjuntar voluntades, egos y diferentes percepciones. Particularmente ha logrado unir, año con año, al futbol de pantalón largo y pantalón corto.

El Salón de la Fama abre espacios al recuerdo, la memoria, la controversia y ha venido construyendo la historia del futbol, no sólo de México. Año con año aparecen ante nuestros ojos exjugadores que vimos en innumerables ocasiones a los cuales mucho les debemos en nuestras vidas, por todo lo que nos hicieron sentir, sufrir, ver, imaginar y soñar. El Salón de la Fama del Futbol es el espacio para agradecerles y reconocerles colectivamente por todo lo que les debemos.

La tarea de Jesús Martínez está cargada de virtudes. No sólo es el Salón de la Fama. A lo largo de su vida en el futbol profesional ha sido un factor fundamental para abrir nuevos espacios en un deporte controlado por los grandes capitales; se la ha pasado rompiendo esquemas.

Ha hecho de sus equipos y sus proyectos un juego abierto, democrático, profesional, con igualdad de género, llevando a las y los jugadores por derroteros que van más allá de una cancha.

La Universidad del Futbol en Pachuca es la manifestación de un proyecto clave en México para que los futbolistas puedan tener un futuro más allá de estar durante un tiempo de su vida en una cancha; es pensar en las personas y luego en los futbolistas.

El Salón de la Fama tiene en Jesús el punto de partida y en Toño Moreno al organizador de un genuino y complejo desafío, que bien pueden llevar a acaloradas controversias y dudas propias del juego.

El Salón de la Fama nos recuerda a todas y todos lo que ha significado el futbol en nuestras vidas. Es un salón que se la pasa contando historias.