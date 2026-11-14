Días cruciales para la UAM

La próxima semana será crucial en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde estudiantes mantienen un paro que ya suma más de tres semanas. Es sabido que a la desatención de reclamos por servicios de mala calidad y por trabajos no concluidos, se añadió la criticada compra, por parte de la rectoría, de vehículos eléctricos Tesla. Así, lo que comenzó en un campus de la casa de estudios muy pronto se extendió a todos. Y es que en todos resultó que hay exigencias hasta ahora no atendidas. La rectoría, a cargo de Gustavo Pacheco deberá mostrar talento y capacidad de conciliación con el alumnado inconforme, dado que la prolongación del paro pone en riesgo la conclusión adecuada del trimestre. Este factor opera en contra de autoridades y comunidad escolar, pero agrega presión, sobre todo, a las primeras. Pendientes.

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