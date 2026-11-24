WhatsApp prepara una nueva forma de personalizar las conversaciones con stickers que, además de imágenes estáticas o animadas, incorporan sonido.

La herramienta comenzó a aparecer para algunos usuarios, aunque su disponibilidad todavía es limitada y no existe una fecha confirmada para su lanzamiento general.

La novedad permitirá acompañar los ya tradiconales con grabaciones de voz, frases populares y efectos de sonido. A diferencia de los stickers convencionales, estas imágenes tendrán un ícono de volumen que permitirá reproducir el audio directamente desde la conversación.

COMO QUE AHORA SE PUEDEN MANDAR STICKERS CON SONIDO, QUEEEE pic.twitter.com/bL2stFUyqd — Hachi 🐺| VIÓ A SKZ • NEXZ‼️🇦🇷 14-09 (@_Mr_froggy_) November 24, 2026

¿Cómo funcionan los stickers con sonido de WhatsApp?

La nueva opción mantienen la apariencia de los stickers tradicionales, pero incorporan un elemento adicional, un icono de audio que permite activar el sonido.

En el caso de los stickers creados a partir de fotografías, los fragmentos de sonido podrían tener una duración máxima de 10 segundos.

Mientras que los stickers animados elaboradas con videos podrían conservar hasta cinco segundos del audio original, con la posibilidad de sustituirlo por otra grabación.

lo bueno de que ahora existan los stickers con sonido en whatsapp esq no tendre que escribir nada pic.twitter.com/IL5ygx6q2M — 𝕒𝕣𝕚𝕒𝔻𝕟𝕒 𝕔𝕠𝕟 𝕦𝕟𝕒 𝕕𝕖❯❯❯❯ (@arisincensura) November 24, 2026

¿Cómo hacer stickers con sonido para WhatsApp?

Aunque, la herramienta aún se encuentra en desarrollo, este será el procedimiento para generar los stickers con audio:

Abre WhatsApp e ingresa a cualquier conversación

Selecciona el apartado de stickers , ubicado junto al espacio para escribir mensajes

Presiona la opción para crear un nuevo sticker

Elige una fotografía o un video de la galería de tu celular

Busca el ícono de ondas de sonido en el editor

Graba un mensaje de voz o selecciona un archivo de audio almacenado en el dispositivo

Ajusta el fragmento que deseas incorporar y guarda o comparte el sticker.

Una vez enviado, el sticker mostrará un símbolo de volumen para que quien lo reciba pueda reproducir el sonido.

¿Ya están disponibles los stickers con sonido en México?

Aunque recientemente comenzaron a circular reportes sobre usuarios que ya pueden recibir y compartir stickers con audio, la función todavía no está habilitada de manera generalizada.

Por ahora, WhatsApp no ha anunciado una fecha oficial para que la función llegue a todas las cuentas en México ni ha confirmado su disponibilidad general para Android y iPhone.

Se recomienda mantener la aplicación actualizada desde Google Play o App Store y revisar si aparece el ícono de audio al recibir una de estas pegatinas. Sin embargo, instalar la versión más reciente no garantiza que la herramienta esté disponible.

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MSL